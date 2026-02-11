En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires
Luego de su triunfo este martes ante el argentino Facundo Díaz Acosta, Ale va por el brasileño número 33 del ranking ATP.
Minuto a minuto
Fonseca recupera el quiebre
El brasileño se coloca 3-4 ante Tabilo en la primera manga.
Estira la ventaja Tabilo
En un juego complicado, el chileno se impone y se coloca 4-1 arriba.
Primer juego para Fonseca
El brasileño se coloca 1-3 ante Tabilo en el primer set.
¡Ale sigue con todo!
Tabilo dejó en cero a Fonseca en este game y está 3-0 arriba.
¡Quiebra Tabilo!
Ale se coloca 2-0 sobre Fonseca en el primer set.
¡Sólido comienzo de Tabilo!
El chileno se impuso con su servicio con comodidad y está 1-0 arriba.
¡Comienza el partido!
Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca, por los octavos de final del ATP de Buenos Aires. Sirve el chileno.
Tabilo, de visita
Desde Buenos Aires se reporta buena cantidad de hinchas brasileños apoyando a Joao Fonseca en el Estadio Guillermo Vilas.
¡Los jugadores ya salen a la cancha!
Otros resultados
En el duelo que antecedió al enfrentamiento entre Tabilo y Fonseca, Kopriva derrotó al italiano Berrettini, uno de los candidatos a quedarse con el título del torneo, por parciales de 6-4 y 6-3.
Este duelo se disputará en el tradicional Estadio Guillermo Vilas del ATP de Buenos Aires.
Contra el campeón
Joao Fonseca, rival de Tabilo esta tarde, se coronó como campeón de este torneo en 2025. Este miércoles hace su estreno ante el chileno.
Viene de vencer a un local
Cabe destacar que Tabilo viene de derrotar al argentino Facundo Díaz Acosta (285°) por parciales de 7-6 (5) y 6-3. En tanto,
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Alejandro Tabilo (71°) y Joao Fonseca (33°), por los octavos de final del ATP de Buenos Aires.
