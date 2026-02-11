SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires

    Luego de su triunfo este martes ante el argentino Facundo Díaz Acosta, Ale va por el brasileño número 33 del ranking ATP.

    Alejandro Tabilo solo ha ganado un partido desde su regreso, a comienzos de agosto. Simon Bruty/USTA

    Minuto a minuto

    Fonseca recupera el quiebre

    El brasileño se coloca 3-4 ante Tabilo en la primera manga.

    Estira la ventaja Tabilo

    En un juego complicado, el chileno se impone y se coloca 4-1 arriba.

    Primer juego para Fonseca

    El brasileño se coloca 1-3 ante Tabilo en el primer set.

    ¡Ale sigue con todo!

    Tabilo dejó en cero a Fonseca en este game y está 3-0 arriba.

    ¡Quiebra Tabilo!

    Ale se coloca 2-0 sobre Fonseca en el primer set.

    ¡Sólido comienzo de Tabilo!

    El chileno se impuso con su servicio con comodidad y está 1-0 arriba.

    ¡Comienza el partido!

    Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca, por los octavos de final del ATP de Buenos Aires. Sirve el chileno.

    Tabilo, de visita

    Desde Buenos Aires se reporta buena cantidad de hinchas brasileños apoyando a Joao Fonseca en el Estadio Guillermo Vilas.

    ¡Los jugadores ya salen a la cancha!

    Otros resultados

    En el duelo que antecedió al enfrentamiento entre Tabilo y Fonseca, Kopriva derrotó al italiano Berrettini, uno de los candidatos a quedarse con el título del torneo, por parciales de 6-4 y 6-3.

    Este duelo se disputará en el tradicional Estadio Guillermo Vilas del ATP de Buenos Aires.

    Contra el campeón

    Joao Fonseca, rival de Tabilo esta tarde, se coronó como campeón de este torneo en 2025. Este miércoles hace su estreno ante el chileno.

    Viene de vencer a un local

    Cabe destacar que Tabilo viene de derrotar al argentino Facundo Díaz Acosta (285°) por parciales de 7-6 (5) y 6-3. En tanto,

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Alejandro Tabilo (71°) y Joao Fonseca (33°), por los octavos de final del ATP de Buenos Aires.

    Más sobre:TenisEn vivoMinuto a minutoAlejandro TabiloJoao FonsecaATP de Buenos Aires

