Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

La desconocida reunión entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz con la que Aníbal Mosa buscó dejar atrás el conflicto en Colo Colo.

La relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz ha sido uno de los focos de tensión persistentes al interior de Colo Colo. Un vínculo distante marcado por decisiones deportivas durante el segundo semestre de 2025. En ese contexto Aníbal Mosa intervino directamente para intentar recomponer el vínculo entre volante y el técnico.

La cumbre se produjo en plena pretemporada. Según información recabada por El Deportivo, el presidente de Blanco y Negro organizó una reunión cara a cara entre Vidal y Ortiz con el objetivo de dejar atrás las diferencias acumuladas durante el año anterior. El encuentro se realizó en el complejo del Sifup, lugar donde el Cacique desarrolló parte de sus entrenamientos antes de regresar al estadio Monumental. La conversación fue privada, con Mosa como articulador del acercamiento. Ambas partes, según dicen desde Blanco y Negro, manifestaron su punto de vista. Y, de paso, se juramentaron mirar hacia adelante por el bien del club.

El conflicto venía incubándose desde la temporada pasada. Vidal no quedó conforme con varias decisiones de Ortiz, particularmente cuando perdió la titularidad junto a Esteban Pavez. Esa determinación fue interpretada como una señal de quiebre entre el entrenador y el núcleo de liderazgo del vestuario.

Vidal y Ortiz (de espaldas) en el triunfo de Colo Colo ante Everton. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Pavez fue quien expuso públicamente el malestar. Tras su salida del club, el volante cuestionó abiertamente la gestión del DT. “Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca. El año pasado el partido con Audax fue bastante duro, los dos referentes de Colo Colo... estar en la banca me pegó mucho, porque creo que era un partido para que estuviera uno de los dos y ninguno estaba; Arturo (Vidal) o yo”, afirmó.

El hoy jugador de Alianza Lima fue más allá y apuntó directamente a la relación personal con el entrenador. “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté (a Fernando Ortiz)”, sostuvo. Además, explicó los motivos de su salida: “Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos. La verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar”.

Decisiones internas

La salida de Pavez dejó a Vidal como el principal referente del plantel, pero Ortiz ha privilegiado otros liderazgos. Pese al diálogo entre ambos, las diferencias se reflejan en decisiones simbólicas, como la entrega de la capitanía a Fernando De Paul, una muestra del escaso crédito del cuerpo técnico hacia Vidal.

Por otro lado, han existido señales públicas de acercamiento. En el partido ante Everton, donde Colo Colo consiguió su primera victoria en el torneo, Vidal y Ortiz se dieron un abrazo. El gesto no pasó inadvertido y fue leído como una muestra de distensión, aunque en Macul advierten que el vínculo sigue siendo más funcional que cercano.

A fines de 2025, Blanco y Negro optó por sostener el proceso del argentino independiente de que no logró los objetivos deportivos debido a su posición ante la concesionaria. El DT es más accesible económicamente que otras alternativas y la disposición del entrenador a realizar una reestructuración profunda del plantel.

Aun así, Mosa decidió intervenir. La reunión en el Sifup fue entendida como un intento explícito por normalizar la convivencia entre el técnico y el futbolista, considerando que Colo Colo afronta una temporada con un plantel reducido tras la salida de varios jugadores.

Bajo presión

El contexto deportivo ha mantenido al entrenador bajo el escrutinio público. Tras la derrota en el debut ante Deportes Limache, Ortiz quedó en el centro de las críticas por el bajo rendimiento del equipo. Los números no lo respaldan: cinco derrotas en 11 partidos oficiales.

Ese escenario derivó en otra reunión clave. El miércoles previo al duelo con Everton, Ortiz se juntó con Mosa, Daniel Morón y su ayudante Juan Pablo Rodríguez en el Monumental. La cita, que se extendió por cerca de 20 minutos, sirvió para medir la solidez del DT y su relación con el plantel.

Ahí volvió a aparecer el nombre de Vidal. En la concesionaria reconocen que el trato entre el mediocampista y el entrenador sigue siendo uno de los principales focos de preocupación. Incluso mantienen ciertos desencuentros públicos.

El triunfo ante Everton trajo algo de alivio, aunque no disipó las dudas. Luego del partido, Ortiz pidió refuerzos. “Lo dijo el presidente en días anteriores, creemos y consideramos que quizás se pueda sumar un jugador más, eso es algo que lo hemos hablado. Veremos del día de mañana o los siguientes días cuál será el nombre y poder contar con él en el momento que creamos todo de poder hacerlo”, comentó el DT.

Vidal, en cambio, expuso otra visión. “Yo creo que no (que no tiene que llegar nadie más). No me meto si en eso, confío mucho en los jugadores que están, los más jóvenes que se están metiendo mucho en el equipo, así que estamos muy feliz por eso”, lanzó.