SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    El presidente de Blanco y Negro juntó al DT y al mediocampista en plena pretemporada en el Sifup para que despejaran sus diferencias. Si bien existen señales de acercamientos, la distancia entre ambos es uno de los permanentes focos de atención en Macul.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    La desconocida reunión entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz con la que Aníbal Mosa buscó dejar atrás el conflicto en Colo Colo.

    La relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz ha sido uno de los focos de tensión persistentes al interior de Colo Colo. Un vínculo distante marcado por decisiones deportivas durante el segundo semestre de 2025. En ese contexto Aníbal Mosa intervino directamente para intentar recomponer el vínculo entre volante y el técnico.

    La cumbre se produjo en plena pretemporada. Según información recabada por El Deportivo, el presidente de Blanco y Negro organizó una reunión cara a cara entre Vidal y Ortiz con el objetivo de dejar atrás las diferencias acumuladas durante el año anterior. El encuentro se realizó en el complejo del Sifup, lugar donde el Cacique desarrolló parte de sus entrenamientos antes de regresar al estadio Monumental. La conversación fue privada, con Mosa como articulador del acercamiento. Ambas partes, según dicen desde Blanco y Negro, manifestaron su punto de vista. Y, de paso, se juramentaron mirar hacia adelante por el bien del club.

    El conflicto venía incubándose desde la temporada pasada. Vidal no quedó conforme con varias decisiones de Ortiz, particularmente cuando perdió la titularidad junto a Esteban Pavez. Esa determinación fue interpretada como una señal de quiebre entre el entrenador y el núcleo de liderazgo del vestuario.

    Vidal y Ortiz (de espaldas) en el triunfo de Colo Colo ante Everton. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Pavez fue quien expuso públicamente el malestar. Tras su salida del club, el volante cuestionó abiertamente la gestión del DT. “Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca. El año pasado el partido con Audax fue bastante duro, los dos referentes de Colo Colo... estar en la banca me pegó mucho, porque creo que era un partido para que estuviera uno de los dos y ninguno estaba; Arturo (Vidal) o yo”, afirmó.

    El hoy jugador de Alianza Lima fue más allá y apuntó directamente a la relación personal con el entrenador. “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté (a Fernando Ortiz)”, sostuvo. Además, explicó los motivos de su salida: “Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos. La verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar”.

    Decisiones internas

    La salida de Pavez dejó a Vidal como el principal referente del plantel, pero Ortiz ha privilegiado otros liderazgos. Pese al diálogo entre ambos, las diferencias se reflejan en decisiones simbólicas, como la entrega de la capitanía a Fernando De Paul, una muestra del escaso crédito del cuerpo técnico hacia Vidal.

    Por otro lado, han existido señales públicas de acercamiento. En el partido ante Everton, donde Colo Colo consiguió su primera victoria en el torneo, Vidal y Ortiz se dieron un abrazo. El gesto no pasó inadvertido y fue leído como una muestra de distensión, aunque en Macul advierten que el vínculo sigue siendo más funcional que cercano.

    A fines de 2025, Blanco y Negro optó por sostener el proceso del argentino independiente de que no logró los objetivos deportivos debido a su posición ante la concesionaria. El DT es más accesible económicamente que otras alternativas y la disposición del entrenador a realizar una reestructuración profunda del plantel.

    Aun así, Mosa decidió intervenir. La reunión en el Sifup fue entendida como un intento explícito por normalizar la convivencia entre el técnico y el futbolista, considerando que Colo Colo afronta una temporada con un plantel reducido tras la salida de varios jugadores.

    Bajo presión

    El contexto deportivo ha mantenido al entrenador bajo el escrutinio público. Tras la derrota en el debut ante Deportes Limache, Ortiz quedó en el centro de las críticas por el bajo rendimiento del equipo. Los números no lo respaldan: cinco derrotas en 11 partidos oficiales.

    Ese escenario derivó en otra reunión clave. El miércoles previo al duelo con Everton, Ortiz se juntó con Mosa, Daniel Morón y su ayudante Juan Pablo Rodríguez en el Monumental. La cita, que se extendió por cerca de 20 minutos, sirvió para medir la solidez del DT y su relación con el plantel.

    Ahí volvió a aparecer el nombre de Vidal. En la concesionaria reconocen que el trato entre el mediocampista y el entrenador sigue siendo uno de los principales focos de preocupación. Incluso mantienen ciertos desencuentros públicos.

    El triunfo ante Everton trajo algo de alivio, aunque no disipó las dudas. Luego del partido, Ortiz pidió refuerzos. “Lo dijo el presidente en días anteriores, creemos y consideramos que quizás se pueda sumar un jugador más, eso es algo que lo hemos hablado. Veremos del día de mañana o los siguientes días cuál será el nombre y poder contar con él en el momento que creamos todo de poder hacerlo”, comentó el DT.

    Vidal, en cambio, expuso otra visión. “Yo creo que no (que no tiene que llegar nadie más). No me meto si en eso, confío mucho en los jugadores que están, los más jóvenes que se están metiendo mucho en el equipo, así que estamos muy feliz por eso”, lanzó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalColo ColoFernando OrtizAníbal MosaSifupArturo VidalLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Desde cocinillas defectuosas a demoliciones sin hacer: otros insólitos hallazgos de Contraloría tras megaincendio

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Lo más leído

    1.
    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    2.
    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    3.
    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    4.
    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después
    Cultura y entretención

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Britney Spears vende los derechos de sus canciones en acuerdo millonario

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno
    Mundo

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Gobierno de Javier Milei invita al Papa León XIV a visitar Argentina

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York