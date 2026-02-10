De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

Horacio de la Peña conversa sobre el rol de Nicolás Massú en el equipo chileno de Copa Davis. Foto: Horacio de la Peña/Instragram.

Chile vuelve a dar un paso gigante en la Copa Davis. Durante el pasado fin de semana, el equipo nacional barrió por 4-0 en la serie clasificatoria a Serbia y se metió en la ronda de los 16 mejores.

Gracias a los puntos que obtuvieron Tomás Barrios (112° ranking ATP), Alejandro Tabilo (73°) y Matías Soto (323°) en los singles; sumado al triunfo en dobles de la dupla compuesta por el chillanejo y Nicolás Jarry (140°), la delegación criolla hizo respetar la localía en el Court Central Anita Lizana y envió de vuelta a casa al conjunto balcánico. Ahora, en el horizonte aparece el poderoso combinado de España, vigente subcampeón de la ‘Ensaladera’.

Sin embargo, aunque las luces y los aplausos hoy recaen sobre las raquetas de los jugadores, a un costado del banquillo aparece la figura de la piedra angular de este proceso: Nicolás Massú. El doble medallista de oro en Atenas 2004 no solo aporta su experiencia desde el punto de vista táctico y vocal, sino que ha sido el pilar estratégico para sostener un recambio emocional y deportivo que hoy vuelve a ser competitivo a nivel mundial.

Uno que conoce a la perfección la capacidad de liderazgo que posee el viñamarino es Horacio de la Peña. El “Pulga”, quien es recordado por ser su entrenador en los años más gloriosos del tenis nacional, analiza la capacidad de Massú para transformarse en el alma del equipo y cómo su lectura de juego sigue marcando la diferencia en el circuito.

Horacio de la Peña elogia a Nicolás Massú por su rol de capitán en la Copa Davis.

¿Cómo definiría el rol de Nicolás Massú como capitán del equipo chileno en Copa Davis?

Es espectacular. Para ser un buen capitán de Copa Davis tienes que estar en el circuito e ir viendo a los jugadores. No es como que uno se levanta un día y dice: ‘Hoy día tengo ganas de ser capitán’. Tienes que estar en el día a día y analizando el nivel de los jugadores. Eso solo lo puedes ver estando inmerso en ese mundo. A lo largo de su carrera siempre fue un chico que no tenía las mejores herramientas, entonces le tocó buscar otras maneras para intentar ganar: encontrar la debilidad del rival, buscar estrategias y ser estudioso. Yo creo que la parte más importante de él es cómo te hace vivir el partido. No solo te dirige, sino que está ahí contigo y aprovecha cada momento para motivarte y sacar ventaja.

¿Qué cosas les transmite Massú a los tenistas chilenos?

Les entrega confianza en ellos mismos, teniendo en cuenta la importancia del momento. El tenis se caracteriza por saber manejar esos momentos tensos del partido, y él los lee muy bien. Cuando entiende que es el momento justo, les da el mensaje para que ataquen.

¿Ese mensaje va en la línea de lo anímico o se complementa con lo deportivo?

Tiene de ambos. Primero se trabajo lo deportivo y después lo otro. Siempre suele sobresalir lo anímico, pero la otra parte es clave porque la gente común no ve lo que está detrás. Solo se da cuenta el que sabe mucho de tenis y Nico es uno de ellos.

Durante su etapa como capitán, Chile acumula una racha de 12 llaves consecutivas sin perder de local ¿Cuál cree que es la importancia de Massú en este hito?

Tiene mucho que ver con cómo vive la Copa Davis y cómo logra que el público chileno se conecte. Él tiene un magnetismo especial que hace llenar el estadio para la Copa Davis, siempre está sold out. No es solo el partido en sí, sino que él hace que la gente se involucre. Es un combo casi imbatible que tiene Chile.

¿Cree que esa racha de local va a jugar un papel importante cuando toque enfrentar a España?

Es importantísimo. Creo que si Chile no fuese local, habrían pocas chances de ganar. Con el público a favor le tengo mucha fe al Nico. Si viene Alcaraz va a ser un hueso difícil de roer, pero no nos olvidemos que Jarry ya le ganó en Buenos Aires una vez. Que venga el que sea.

Massú dijo que el objetivo siempre es pelear con los mejores ¿Chile está para eso en esta Copa Davis?

Chile está capacitado en esta Copa Davis y en cualquiera. Tiene cuatro singlistas de primer nivel. También tiene a Matías Soto para acompañar en los dobles. Es un equipo que puede hacerle partido a muchas potencias, en cualquier superficie.

¿Cuáles son las claves para que Chile pueda pararse de igual a igual a España?

Lo principal es que los chicos se mantengan sanos de acá al próximo partido, porque no han estado bien físicamente en el último año. Eso ha hecho que no llegaron todos en la mejor posición. Si se mantienen sanos y tienen una temporada correcta, va a ser más que suficiente.