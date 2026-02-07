SUSCRÍBETE POR $1100
    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Luego de la derrota en el debut contra Limache, el Cacique está obligado a vencer a Everton para aplacar los cuestionamientos hacia el técnico argentino. Una caída en el Monumental puede agitar la banca alba.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Carlos Tapia
    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Aunque se trate de la segunda fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo se juega mucho hoy ante Everton. En particular, Fernando Ortiz. La derrota en el debut ante Deportes Limache dejó una mala impresión, sobre todo, en el trabajo defensivo. Por lo mismo, al no percibir un crecimiento sobre lo que mostraban los albos, las dudas empezaron a florecer.

    Es un hecho que Blanco y Negro debió desprenderse de sus principales jugadores (los más exportables) para hacer caja. La visión transversal es que el Cacique se despotenció y ha debido apelar a los préstamos para reforzarse, ante la falta de una mayor espalda económica (en comparación con el gasto para el centenario).

    En ese contexto, la directiva confió en Ortiz para no cortar el proyecto, tomando en cuenta que el cuadro albo solo tendrá competencias locales. Luego de tres partidos de pretemporada en Uruguay, llegó el arranque del Torneo Nacional, que no pudo ser peor. Ahí las miradas apuntaron directamente hacia el DT.

    Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, le dio un espaldarazo: “Es demasiado prematuro hacer ese tipo de análisis. Nosotros estamos empeñados en poder darle todas las herramientas que necesita el cuerpo técnico y los jugadores para que esta situación no vuelva a ocurrir”.

    Fernando Ortiz, en la caída de Colo Colo ante Limache.

    La reunión del miércoles

    Los números no le dan soporte a Fernando Ortiz en Macul. Ha perdido la mitad de los partidos dirigidos (5 de 10), y lleva tres caídas consecutivas. Exhibe un 43,3% de rendimiento. Sumando los amistosos en Uruguay, el desempeño baja al 38,5% en 13 encuentros.

    La caída con los tomateros dejó muy preocupados a los directivos de la concesionaria. En ByN afirman que este mes es clave, hasta el Superclásico del 1 de marzo, por la quinta fecha. Después de recibir a Everton, Colo Colo tiene otro partido como local, contra Unión La Calera, para luego visitar a O’Higgins, hasta enfrentar a la U. Es una oportunidad de despegue, ya que los ruleteros vienen con dudas. Por el contrario, también es un arma de doble filo para Ortiz, ya que una nueva derrota, esta vez ante uno de los equipos más débiles del certamen, lo dejará prácticamente sin crédito.

    Al respecto, el miércoles hubo una reunión que duró aproximadamente 20 minutos. Fue en las canchas de entrenamiento del Monumental. Participaron Ortiz, Juan Pablo Rodríguez (“Chato”, su ayudante), Daniel Morón y Mosa. Según supo La Tercera, en la cita se evaluó la posibilidad de traer un extremo derecho, ya que Cristián Zavala está a detalles de volver a Coquimbo Unido. El puesto de puntero izquierdo se cubrió con Lautaro Pastrán. Sin embargo, en Pedreros revelan que Mosa y Morón también quisieron evaluar “en terreno” qué tan firme está el DT en sus convicciones y en la relación con el plantel.

    Respecto a ese punto, es un lío el nulo nexo que existe entre Ortiz y Arturo Vidal. La pretemporada estuvo cargada de tensión. En Macul indican que prácticamente no se dirigen la palabra. Esto también explica la decisión del entrenador de entregarle la capitanía al arquero Fernando De Paul.

    La no clasificación a la Copa Sudamericana es una mancha dentro de la etapa de Ortiz en Colo Colo. Era el objetivo central cuando llegó para reemplazar a Jorge Almirón. Pese a no lograrlo, el club lo sostuvo, poniendo sobre la mesa algunas razones: es un DT más accesible desde lo económico, en comparación con otros, y estaba dispuesto a hacer una “limpieza” en el camarín.

    Como los resultados mandan, en ByN ya miran alternativas en el caso de que el proceso del Tano se haga insostenible. El Superclásico del 1 de marzo asoma como uan especie de fecha límite.

