Fernando Ortiz revela diálogo con Arturo Vidal en la pretemporada de Colo Colo: “Que entienda bien el puesto que hoy ocupa”

Colo Colo tuvo su primer amistoso de pretemporada. El Cacique igualó sin goles ante Olimpia en la Serie Río de la Plata y luego se impuso por penales. El equipo de Fernando Ortiz presentó varias novedades. Una de ellas fue la posición de Arturo Vidal, quien actuó como líbero.

El futbolista de 38 años deja atrás el complicado cierre de temporada de 2025, marcado por sus diferencias con el entrenador albo. De hecho, el propio Ortiz reveló una conversación que tuvo con el King durante las prácticas del equipo de Macul, en la que que le dio a conocer lo que busca de su figura en el curso entrante.

“Su juego habla por sí solo. Lo único que le dije es que entienda bien el puesto que hoy ocupa, que sea paciente, más allá de las ganas que tiene siempre de ganar. Lo entendió perfecto y es un jugador que puede jugar en cualquier posición”, dijo el DT.

Vidal actuó como líbero en Colo Colo. FocoUy/Photosport

“Esa competencia que tiene interiormente jugando el líbero la tiene que calmar un poco porque es el último hombre y tiene que saber cuándo decidir y cuándo no. A mi modo de ver, sin analizarlo, lo hizo bien. Una vez que analice el partido, las correcciones de todo el equipo van a estar”, añadió.

El estratega también realizó el análisis general de lo hecho por su equipo. “Los primeros 20 minutos se notó la carga física de la semana pasada, pero los chicos entendieron por dónde era, se empezaron a soltar y hubo oportunidades de gol. La verdad, me voy satisfecho, esto recién comienza y vamos por buen camino”, declaró Ortiz.

De paso, ratificó que su idea es jugar con línea de tres en la defensa. “Si está presente es porque estoy convencido del trabajo que estamos logrando. Ellos tienen que saber que es una forma de jugar, podemos volver a la anterior. Lo importante es que ellos están predispuestos y entienden la necesidad”, comentó.

El DT también habló de la posible salida de Lucas Cepeda. “Mientras el mercado de pase esté abierto, cualquiera puede irse. Yo no le cierro la puerta a ningún jugador. Si viene una oferta, será analizada por el club, por el jugador y si se tiene que ir, ojalá que se vaya feliz y contento. Y si se tiene que quedar, Lucas es un joven que tiene varias situaciones como esta”, dijo.