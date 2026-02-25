SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    El Tribunal del fútbol ordenó al equipo brasileño cancelar US$ 1,6 millones a la escuadra árabe por la venta del defensor, que se realizó en febrero del 2025.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Iván Román ya se integró a los entrenamientos con Atlético Mineiro. Foto: @Atletico.

    Han sido semanas ajetreados para Atlético Mineiro. El club de Belo Horizonte no lo pasa bien. Primero, tras anunciar el fin del breve ciclo de Jorge Sampaoli, a quien le deberá pagar una millonaria indemnización por finalizar su vínculo de manera anticipada. Además, a la salida del casildense se suma un nuevo conflicto para la escuadra de Belo Horizonte, ya que la FIFA se cuadró con Palestino por Iván Román y ordenó al equipo brasileño ponerse al día.

    El conflicto entre O Galo y el Tino llevaba varios meses. El defensor chileno fue traspasado hace un año, en febrero de 2025, por un monto de US $1,5 millones, cifra a pagar en tres cuotas. Sin embargo, el club brasileño no ha abonado las dos primeras partes, de 500 mil dólares cada una (septiembre de 2024 y enero de 2025). La tercera vence en abril de este año.

    Al no recibir comunicación por parte de Atlético Mineiro, Palestino inició acciones legales y demandó al club ante la FIFA. En ese sentido, durante las últimas horas se dio a conocer la respuesta del ente rector del fútbol mundial.

    El organismo con sede en Zúrich despachó un oficio para exigir que el club brasileño pague al cuadro árabe por el fichaje de Román antes del martes 17 de febrero.

    El documento emitido por la FIFA es tajante. En caso de que la resolución formal no se cumpla en el plazo máximo (de cuatro días), Atlético Mineiro se arriesga a una dura sanción: el ente rector le prohibirá incorporar futbolistas por las próximas tres ventanas de transferencias.

    Por lo mismo, durante las últimas horas, Palestino consiguió un importante triunfo ante el Tribunal de la FIFA, luego de que el órgano resolviera acoger su reclamación contra el Club Atlético Mineiro por el impago de la primera cuota de la venta de Iván Román, ordenando al equipo brasileño el pago del total de la operación.

    Según la decisión notificada por la FIFA, Atlético Mineiro deberá pagar a Palestino la suma total aproximada de US$ 1.600.000. Esto, con la aceleración de las cuotas pendientes de plazo, los intereses y la multa contractual establecida por el cuadro árabe.

    La resolución también establece que el pago total deberá efectuarse dentro de 45 días, y que de no pagar quedará sujeto a una prohibición de inscripción de nuevos jugadores, a nivel nacional e internacional, por hasta tres periodos completos y consecutivos de transferencias.

    La defensa legal de Palestino estuvo a cargo de los abogados Javier Gasman, Eduardo Carlezzo y Rodrigo Marrubia, quienes lideraron la estrategia jurídica del club ante la FIFA.

    En esa línea, el presidente de Palestino, Jorge Uauy, valoró el resultado y apuntó a que la resolución abre el camino para cerrar un episodio que el club consideraba especialmente complejo: “Con esto se empieza a poner fin a una situación sumamente desagradable y que Palestino jamás esperó al momento de vender al jugador a un club supuestamente serio como Atlético Mineiro. Esta situación desordenó enormemente toda la planificación financiera del club y ha sido un dolor de cabeza, porque Palestino es un club sumamente ordenado y respetuoso de sus compromisos. Estamos contentos porque nuestros asesores han logrado obtener todo lo demandado: la aceleración de las cuotas, intereses y una multa. Ahora esperamos que Atlético Mineiro pague lo adeudado y poner fin a esta historia”, señaló el dirigente.

    Desde Palestino remarcan que seguirán de cerca el cumplimiento de la decisión, a la espera de que el club brasileño regularice los montos ordenados por la FIFA dentro de los plazos establecidos.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalBrasileiraoPalestinoAtlético MineiroFIFAIván Román

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule
    Chile

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador
    Negocios

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román
    El Deportivo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo
    Mundo

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile