45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

Han sido semanas ajetreados para Atlético Mineiro. El club de Belo Horizonte no lo pasa bien. Primero, tras anunciar el fin del breve ciclo de Jorge Sampaoli, a quien le deberá pagar una millonaria indemnización por finalizar su vínculo de manera anticipada. Además, a la salida del casildense se suma un nuevo conflicto para la escuadra de Belo Horizonte, ya que la FIFA se cuadró con Palestino por Iván Román y ordenó al equipo brasileño ponerse al día.

El conflicto entre O Galo y el Tino llevaba varios meses. El defensor chileno fue traspasado hace un año, en febrero de 2025, por un monto de US $1,5 millones, cifra a pagar en tres cuotas. Sin embargo, el club brasileño no ha abonado las dos primeras partes, de 500 mil dólares cada una (septiembre de 2024 y enero de 2025). La tercera vence en abril de este año.

Al no recibir comunicación por parte de Atlético Mineiro, Palestino inició acciones legales y demandó al club ante la FIFA. En ese sentido, durante las últimas horas se dio a conocer la respuesta del ente rector del fútbol mundial.

El organismo con sede en Zúrich despachó un oficio para exigir que el club brasileño pague al cuadro árabe por el fichaje de Román antes del martes 17 de febrero.

El documento emitido por la FIFA es tajante. En caso de que la resolución formal no se cumpla en el plazo máximo (de cuatro días), Atlético Mineiro se arriesga a una dura sanción: el ente rector le prohibirá incorporar futbolistas por las próximas tres ventanas de transferencias.

Por lo mismo, durante las últimas horas, Palestino consiguió un importante triunfo ante el Tribunal de la FIFA, luego de que el órgano resolviera acoger su reclamación contra el Club Atlético Mineiro por el impago de la primera cuota de la venta de Iván Román, ordenando al equipo brasileño el pago del total de la operación.

Según la decisión notificada por la FIFA, Atlético Mineiro deberá pagar a Palestino la suma total aproximada de US$ 1.600.000. Esto, con la aceleración de las cuotas pendientes de plazo, los intereses y la multa contractual establecida por el cuadro árabe.

La resolución también establece que el pago total deberá efectuarse dentro de 45 días, y que de no pagar quedará sujeto a una prohibición de inscripción de nuevos jugadores, a nivel nacional e internacional, por hasta tres periodos completos y consecutivos de transferencias.

La defensa legal de Palestino estuvo a cargo de los abogados Javier Gasman, Eduardo Carlezzo y Rodrigo Marrubia, quienes lideraron la estrategia jurídica del club ante la FIFA.

En esa línea, el presidente de Palestino, Jorge Uauy, valoró el resultado y apuntó a que la resolución abre el camino para cerrar un episodio que el club consideraba especialmente complejo: “Con esto se empieza a poner fin a una situación sumamente desagradable y que Palestino jamás esperó al momento de vender al jugador a un club supuestamente serio como Atlético Mineiro. Esta situación desordenó enormemente toda la planificación financiera del club y ha sido un dolor de cabeza, porque Palestino es un club sumamente ordenado y respetuoso de sus compromisos. Estamos contentos porque nuestros asesores han logrado obtener todo lo demandado: la aceleración de las cuotas, intereses y una multa. Ahora esperamos que Atlético Mineiro pague lo adeudado y poner fin a esta historia”, señaló el dirigente.

Desde Palestino remarcan que seguirán de cerca el cumplimiento de la decisión, a la espera de que el club brasileño regularice los montos ordenados por la FIFA dentro de los plazos establecidos.