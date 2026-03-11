SUSCRÍBETE
    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan Cruz Real renuncia a Universidad de Concepción

    El técnico argentino se va del Campanil debido a un problema migratorio en Estados Unidos, donde reside su familia.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan Cruz Real renuncia a Universidad de Concepción. ENZO SANTOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

    Universidad de Concepción se queda sin entrenador. Juan Cruz Real presentó su renuncia a la banca del Campanil. El técnico de 49 años se va tras seis partidos, en los que sumó dos triunfos, dos empates y dos derrotas. El equipo penquista figura en el undécimo lugar de la Liga de Primera, con ocho puntos.

    La salida del DT se produce un día después del empate 1-1 del cuadro de la Región del Biobío frente a Universidad de Chile. La decisión fue comunicada por el argentino a la dirigencia durante la tarde. Ahora la directiva del club deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador para continuar la temporada.

    Cruz Real en su presentación en Universidad de Concepción.

    De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, la renuncia responde a un problema migratorio en Estados Unidos. Cruz Real tiene a su familia viviendo en ese país y actualmente enfrenta una situación relacionada con su proceso de Green Card. Por normativa interna estadounidense, si abandonaba la nación norteamericana no podía reingresar.

    El entrenador vivió durante años en Canadá junto a su familia y posteriormente se trasladó con ellos a Estados Unidos. La respuesta a su situación migratoria puede tardar cerca de 60 días.

    Mientras se resuelve el escenario en la banca, fuentes en el Campanil confirman que el plantel quedará bajo la conducción de los asistentes técnicos de Cruz Real. Este lunes dirigió Facundo Gareca ante la U. La dirigencia del club sostendrá reuniones con el cuerpo técnico durante las próximas horas para definir los pasos a seguir.

