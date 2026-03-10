¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6.

Finalizó la sexta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Audax Italiano. La UC desperdició la chance de subirse al primer lugar; mientras que la U no levanta cabeza: solo empató ante Universidad de Concepción.

Los resultados de la sexta fecha de la Liga de Primera

Deportes La Serena 3-0 Unión La Calera

Deportes Concepción 0-2 Ñublense

Everton 1-0 Deportes Limache

Huachipato 1-3 Coquimbo Unido

Audax Italiano 0-1 Colo Colo

O’Higgins 1-0 Universidad Católica

Palestino 4-2 Cobresal

Universidad de Chile 1-1 Universidad de Concepción

Así quedó la tabla de la Liga de Primera