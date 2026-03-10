¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6
La sexta jornada del Campeonato Nacional culiminó con el empate entre la U y Universidad de Concepción.
Finalizó la sexta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Audax Italiano. La UC desperdició la chance de subirse al primer lugar; mientras que la U no levanta cabeza: solo empató ante Universidad de Concepción.
Los resultados de la sexta fecha de la Liga de Primera
- Deportes La Serena 3-0 Unión La Calera
- Deportes Concepción 0-2 Ñublense
- Everton 1-0 Deportes Limache
- Huachipato 1-3 Coquimbo Unido
- Audax Italiano 0-1 Colo Colo
- O’Higgins 1-0 Universidad Católica
- Palestino 4-2 Cobresal
- Universidad de Chile 1-1 Universidad de Concepción
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|6
|2
|12
|2
|Deportes Limache
|6
|5
|11
|3
|Ñublense
|6
|3
|11
|4
|Universidad Católica
|6
|3
|10
|5
|Coquimbo Unido
|6
|1
|9
|6
|Unión La Calera
|6
|1
|9
|7
|Huachipato
|6
|-1
|9
|8
|O’Higgins
|6
|-1
|9
|9
|Deportes La Serena
|6
|2
|8
|10
|Palestino
|6
|1
|8
|11
|Universidad de Concepción
|6
|-4
|8
|12
|Universidad de Chile
|6
|0
|7
|13
|Audax Italiano
|6
|-1
|7
|14
|Cobresal
|6
|-3
|7
|15
|Everton
|6
|-3
|6
|16
|Deportes Concepción
|6
|-5
|4
