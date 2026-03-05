SUSCRÍBETE
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Este miércoles, tras la eliminación frente a Palestino en la Copa Sudamericana, los dirigentes de Azul Azul se retiraron en silencio (al igual que todo el plantel) y muy molestos del Estadio Nacional. En los pasillos de La Cisterna ya se habla de la continuidad del estratega.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La eliminación de Universidad de Chile en la primera ronda de la Copa Sudamericana reactiva el foco de tensión en el CDA. La derrota por 2-1 ante Palestino, en el Estadio Nacional, dejó al equipo fuera de la fase de grupos del torneo subcontinental e instala nuevos cuestionamientos internos hacia el técnico Francisco Meneghini. El crédito que había logrado con el triunfo ante Colo Colo en el Monumental rápidamente se esfuma. La victoria en Pedrero fue un espejismo.

    La caída profundiza las dudas dentro de Azul Azul. El entrenador llegó a comienzos de temporada por decisión del gerente deportivo Manuel Mayo, quien impulsó su contratación tras haber tenido contactos previos en otros mercados. Lo presentó ante el directorio y su llegada fue aprobada por unanimidad.

    Hoy el escenario es diferente. Algunos dirigentes dicen que la elección del entrenador generó reparos desde el inicio y que existían advertencias sobre su forma de trabajo y su personalidad.

    En el club ya se produjo un episodio luego del empate por 2-2 ante Deportes Limache. Tras ese partido, un grupo de futbolistas se reunió con el entrenador para pedirle mayor claridad en las instrucciones. En la dirigencia también transmitieron inquietudes similares y solicitaron una relación más directa con el plantel.

    Hasta ese momento, la comunicación entre los jugadores y el cuerpo técnico se realizaba principalmente a través del ayudante Federico Martorell, quien ejercía como nexo.

    A eso se suman los cuestionamientos por algunas decisiones en los partidos. Uno de los casos que generó sorpresa fue el cambio de posición de Fabián Hormazábal hacia la banda izquierda en el encuentro frente a Limache. Desde la concesionaria le transmitieron al entrenador la necesidad de reducir los experimentos, con el objetivo de consolidar una estructura.

    Una situación que incluso fue advertida por Matías Zaldivia. Pese a que después el defensor posteriormente lo desmintió, Ramón Fernández, amigo de uno de los capitanes de la U, acusó al zaguero. “Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo ‘nos perdió todo con los cambios’”, dio a conocer Fernández, en referencia a un diálogo con el defensor.

    Paqui, sin embargo, ahora suma críticas por el ingreso de Nicolás Fernández ante Palestino. El lateral se vio ampliamente superado por César Munder en el complemento. Sin ir más lejos, los dos goles del cuadro árabe fueron por la banda del ex Audax Italiano.

    Además, en Azul Azul ven una baja en el rendimiento de futbolistas que el año pasado tenían un nivel superior. Es el caso de Hormazábal, en quien ven un relajo tras firmar un aumento de salario en su última extensión de vínculo.

    Los refuerzos, por su parte, siguen sin dar resultados. Juan Martín Lucero salió con problemas musculares, Octavio Rivero está en proceso de recuperación de una lesión que sufrió en Ecuador, Eduardo Vargas no ha logrado brillar y el paraguayo Lucas Romero ni siquiera ha sido titular.

    Otro de los temas que tiene en alerta a la concesionaria es la gran cantidad de lesionados que suma el equipo en apenas seis fechas disputadas. Los estudiantiles sufren con las bajas de Lucas Assadi, Lucero y Rivero por problemas físicos. Lo del venezolano Bianneider Tamayo es aún más dramático: jugó ante Palestino por primera vez en la temporada y tuvo que ser reemplazado a los 83′ evidenciando un posible desgarro.

    En Azul Azul le sueltan la mano a Meneghini. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El contraste con Álvarez

    El debate interno también incluye comparaciones con el ciclo de Gustavo Álvarez. Aunque durante su etapa existieron diferencias con algunos dirigentes, en la concesionaria reconocen que su gestión registró un alto rendimiento deportivo.

    Incluso algunos directores aseguran haberse dado cuenta ahora de que el exHuachipato era un “muy buen entrenador”.

    Las cifras de los primeros seis partidos de ambos procesos exhiben notables diferencias. Con Meneghini, la U suma cinco goles y un promedio de 2,8 remates al arco por encuentro (17 tiros en total), además de un 33% de rendimiento, con un triunfo en seis partidos. En el mismo tramo de la etapa de Álvarez, el equipo registraba 11 goles, 5,5 tiros a puerta por partido (33 disparos en total) y un 89% de rendimiento. Estaba invicto a esta altura.

    Duro impacto económico

    La eliminación también tiene efectos financieros para la institución. Universidad de Chile cuenta con las planilla más cara del fútbol chileno y la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana formaba parte de la planificación presupuestaria del club.

    Avanzar en el torneo no solo aseguraba el premio de US$ 900 mil, también estaba la posibilidad de sumar ingresos adicionales por cada triunfo en la fase grupal, además de aumentar la exposición internacional del equipo.

    En la dirigencia consideran que la inversión realizada para la temporada debía permitir competir en el torneo internacional, donde el año pasado llegaron a semifinales, por lo que la eliminación temprana es vista como un golpe relevante en ese aspecto.

    Si bien en la concesionaria siempre han apostado a obtener la Liga de Primera, en el club valoraban el ingreso para sostener a la mejor plantilla del Torneo Nacional.

    ¿Se puede sacar a Paqui?

    En medio de la crisis, aparece un elemento contractual que podría incidir en una eventual decisión futura. Meneghini firmó un contrato por dos temporadas con la U, con un salario mensual cercano a los 53 millones de pesos para él y su cuerpo técnico. Sin embargo, el acuerdo contempla una cláusula de salida anticipada durante los primeros seis meses de vínculo.

    Si el club decide poner término al contrato dentro de ese periodo, deberá pagar una indemnización equivalente a tres meses de salario, es decir, casi $159 millones. En cambio, si el entrenador supera ese plazo y posteriormente es despedido, la institución tendría que cancelar la totalidad del contrato vigente hasta diciembre de 2027.

    La autocrítica del técnico

    En la rueda de prensa posterior al partido, Meneghini reconoció el impacto de la eliminación. “Esta derrota nos afecta mucho. Estamos con mucha molestia, no solo por quedar eliminados sino por la manera en que se dio, porque podíamos defender mucho mejor esa última jugada”, señaló.

    Consultado sobre su continuidad, el entrenador descartó presentar su renuncia. “No pienso en eso. El partido ante Colo Colo fue un envión y esto nos golpea, pero hay que recuperarnos para pensar en la liga local”, afirmó.

    El técnico también admitió que su trabajo está en línea con las expectativas del club. “Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”, agregó.

    Más sobre:FútbolLa Tercera PMFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezFrancisco MeneghiniManuel MayoAzul AzulPaqui Meneghini

