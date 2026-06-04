Rectora electa de la U. de Chile por recortes anunciados por el gobierno: “En temas de ciencia nosotros estamos atentos”

La recientemente electa rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, abordó este jueves la eventual afectación que tendría la casa de estudios ante los recortes presupuestarios que ha anunciado el gobierno de José Antonio Kast.

Consultada al respecto en radio ADN, la economista detalló que “lo que más puede afectar a la universidad son los recortes respecto de los estudiantes, digamos, becas de postdoctorado”.

“ Pero yo creo que en temas de ciencia, nosotros estamos atentos . Pero la verdad es que lo que ha dicho hasta ahora la ministra de Ciencia es que no va a cortar los recursos de investigación. Esto hay que ver qué va a pasar con el presupuesto el próximo año, que todavía no tenemos esa información”, añadió.

En ese sentido, también abordó las acusaciones de manejo ineficiente de recursos en las universidades estatales, de lo que señaló que finalmente se debería a “un marco regulatorio muy inadecuado para el trabajo de la universidad”.

“Nosotros tenemos el mismo marco regulatorio que tiene un ministerio, que el Ministerio de Educación, por ejemplo. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene el 100% de su financiamiento del Estado. O sea, cuando el ministro de Educación o la ministra parte el primero de enero, por decirlo así, parte con todo el financiamiento del año. La Universidad de Chile, en términos de fondos basales, o sea, por ser universidad del Estado tiene menos del 10%. Y en términos de lo que es concursable al Estado, por ejemplo, a la ANID, es menos del 20%. El 80% restante es autofinanciable”, detalló Mizala.

A lo que añadió: “Estamos sujetos a unas restricciones regulatorias en términos de gestión enormes. Un solo ejemplo, Chile Compra. Nosotros tenemos que hacer todas las compras de la universidad a través de Chile Compra. Y Chile Compra tiene precios más altos”.

“Nosotros tenemos un cálculo para graficar lo que estoy diciendo. 25 mil millones de pesos anuales le cuesta a la Universidad de Chile estar en Chile Compra. 25 mil millones de pesos es equivalente a tener 25 centros de investigación de excelencia. Entonces, cuando uno habla de ineficiencia, hay mucha ineficiencia que tiene que ver con eso", ejemplificó sobre esta situación.