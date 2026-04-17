El culto a Rush en Chile en la voz del baterista de H-SUR
El grupo canadiense viene a Chile el 17 de enero de 2027, en un regreso sin su baterista Neil Peart -en reemplazo llegan con la alemana Anika Nilles-, pero que ha vuelto a despertar la particular devoción local por la agrupación. ¿Qué lo hace un grupo tan valorado en el país? El baterista de la banda tributo chilena H-Sur, Michael Dumay, lo descifra en otro capítulo de Viernes de Culto.
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