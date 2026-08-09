PDI de Arica detiene a dos imputados por un homicidio ocurrido en La Cisterna

Durante un control estratégico en Cuya, localidad en la Región de Arica y Parinacota, la Policía de Investigaciones (PDI) capturó a dos imputados requeridos por un homicidio en La Cisterna.

El comisario Sebastián Contreras Machuca de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, detalló que durante un control estratégico los detectives “procedieron a fiscalizar a dos personas de nacionalidad colombiana, quienes mantenían un encargo a solicitud de la BH Sur”. Esto, por el asesinato de otro extranjero en Santiago el pasado 6 de agosto.

Al detectarlos, personal de la Brigada de Investigaciones de Arica ejecutó la orden de aprehensión instruida por el Ministerio Público. Ambos imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía este próximo lunes, para su respectivo control de detención.