SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Para este lunes 20 de abril podría haber precipitaciones de entre 5 a 10 mm y rachas de viento en sectores de la cordillera.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Santiago 12 de junio 2025. Se producen precipitaciones en la region metropolitana Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció alerta temprana preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por precipitaciones y viento.

    Para este domingo 19 de abril

    Se esperan precipitaciones en:

    • Cordillera costa: de más de 5 mm
    • Valle: de más de 5 mm
    • Precordillera: de 5-10 mm
    • Cordillera: de 10-15 mm

    Además, una isoterma de 0°C en 3.700-3.300 metros sobre el nivel del mar y viento en la precordillera, específicamente en la comuna de San José de Maipo de 25-40 km por hora y en la cordillera de 25-40 km por hora.

    Para este lunes 20 de abril

    Se esperan precipitaciones en:

    • Cordillera costa: de 2-5 mm
    • Valle: de 3-8 mm
    • Precordillera: de 5-10 mm
    • Cordillera: de 5-10 mm

    Además, una isoterma de 0°C en 3.300-2.900-3.200 metros sobre el nivel del mar y viento en la cordillera de 25-40 km por hora con rachas de 50 km por hora.

    En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada en precordillera y cordillera; y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal.

    Lee también:

    Más sobre:Alerta Temprana PreventivaSenapredRMSernageomin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán amenaza con represalias tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán y acusa “piratería armada”

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Ministro Poduje anuncia inicio de demoliciones en El Olivar para la próxima semana

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras

    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    DC releva legado de Patricio Aylwin a 10 años de su muerte y reivindica su política de acuerdos

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    4.
    Temblor hoy, sábado 18 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 18 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico argentino

    Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico argentino

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM
    Chile

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Ministro Poduje anuncia inicio de demoliciones en El Olivar para la próxima semana

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras
    Negocios

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios

    La ministra Ximena Lincolao explica en sus palabras cómo logró su “sueño americano”

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer
    Tendencias

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Joaquín Niemann cierra lejos de los líderes un LIV Golf de México dominado por los españoles
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra lejos de los líderes un LIV Golf de México dominado por los españoles

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Palestino en su aniversario 101 con la misión de recuperar el liderato de la Liga de Primera

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Irán amenaza con represalias tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán y acusa “piratería armada”
    Mundo

    Irán amenaza con represalias tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán y acusa “piratería armada”

    Trump asegura que Estados Unidos atacó y dejó bajo su custodia a un buque iraní

    Reportan que Irán habría rechazado nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores