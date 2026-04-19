Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

Santiago 12 de junio 2025. Se producen precipitaciones en la region metropolitana Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció alerta temprana preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por precipitaciones y viento.

Para este domingo 19 de abril

Se esperan precipitaciones en:

Cordillera costa : de más de 5 mm

Valle : de más de 5 mm

Precordillera : de 5-10 mm

Cordillera: de 10-15 mm

Además, una isoterma de 0°C en 3.700-3.300 metros sobre el nivel del mar y viento en la precordillera, específicamente en la comuna de San José de Maipo de 25-40 km por hora y en la cordillera de 25-40 km por hora.

Para este lunes 20 de abril

Se esperan precipitaciones en:

Cordillera costa : de 2-5 mm

Valle : de 3-8 mm

Precordillera : de 5-10 mm

Cordillera: de 5-10 mm

Además, una isoterma de 0°C en 3.300-2.900-3.200 metros sobre el nivel del mar y viento en la cordillera de 25-40 km por hora con rachas de 50 km por hora.

En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada en precordillera y cordillera; y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal.