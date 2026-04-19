Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM
Para este lunes 20 de abril podría haber precipitaciones de entre 5 a 10 mm y rachas de viento en sectores de la cordillera.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció alerta temprana preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por precipitaciones y viento.
Para este domingo 19 de abril
Se esperan precipitaciones en:
- Cordillera costa: de más de 5 mm
- Valle: de más de 5 mm
- Precordillera: de 5-10 mm
- Cordillera: de 10-15 mm
Además, una isoterma de 0°C en 3.700-3.300 metros sobre el nivel del mar y viento en la precordillera, específicamente en la comuna de San José de Maipo de 25-40 km por hora y en la cordillera de 25-40 km por hora.
Para este lunes 20 de abril
Se esperan precipitaciones en:
- Cordillera costa: de 2-5 mm
- Valle: de 3-8 mm
- Precordillera: de 5-10 mm
- Cordillera: de 5-10 mm
Además, una isoterma de 0°C en 3.300-2.900-3.200 metros sobre el nivel del mar y viento en la cordillera de 25-40 km por hora con rachas de 50 km por hora.
En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada en precordillera y cordillera; y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal.
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