O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central
Algunos tramos de las regiones céntricas del país registrarán precipitaciones desde este 19 de abril.
La Dirección Meteorología de Chile (DMC) pronosticó precipitaciones a partir de la tarde de este domingo en zonas de dos regiones del a zona central.
Se trata de un pronóstico por precipitaciones normales a moderadas, asociadas a un sistema frontal, que se desarrollará entre la tarde del domingo 19 y la mañana del lunes 20 de abril.
En concreto, las precipitaciones se concentrarán en las zonas de valle, precordillera y cordillera de O’Higgins; y precordillera y cordillera de Maule.
Montos estimados de precipitaciones
Región de O’Higgins:
- Valle: 25-35 mm (en San Fernando)
- Precordillera: 30-40 mm
- Cordillera: 40-50 mm
Región del Maule:
- Precordillera 30-40 mm (en tramo norte)
- Cordillera: 40-50 mm (en tramo norte)
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