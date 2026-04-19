O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este lunes en sectores de la zona central

La Dirección Meteorología de Chile (DMC) pronosticó precipitaciones a partir de la tarde de este domingo en zonas de dos regiones del a zona central.

Se trata de un pronóstico por precipitaciones normales a moderadas, asociadas a un sistema frontal, que se desarrollará entre la tarde del domingo 19 y la mañana del lunes 20 de abril .

En concreto, las precipitaciones se concentrarán en las zonas de valle, precordillera y cordillera de O’Higgins; y precordillera y cordillera de Maule.

Montos estimados de precipitaciones

Región de O’Higgins:

Valle: 25-35 mm (en San Fernando)

Precordillera: 30-40 mm

Cordillera: 40-50 mm

Región del Maule: