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    Hombre muere en subcomisaría de Peñalolén tras ser detenido por Carabineros

    La institución informó que el hombre, arrestado por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar, perdió el conocimiento mientras era identificado al interior del recinto policial.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hombre muere en subcomisaría de Peñalolén tras ser detenido por Carabineros SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un hombre murió este sábado mientras permanecía bajo custodia en la Subcomisaría Peñalolén, en la Región Metropolitana, luego de ser reducido por personal de Carabineros tras adoptar una actitud agresiva durante el proceso de identificación.

    De acuerdo con lo informado por la institución, el sujeto había sido detenido previamente por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar.

    Carabineros señaló que, mientras se realizaban los trámites administrativos al interior de la unidad, el detenido “adoptó una actitud agresiva y violenta” contra el personal policial, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de los funcionarios, por lo que fue reducido y controlado.

    Hombre muere en subcomisaría de Peñalolén tras ser detenido por Carabineros. Imagen referencial. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Tras ello, el hombre perdió repentinamente el conocimiento. Ante la situación, los uniformados le prestaron los primeros auxilios y solicitaron la concurrencia de una ambulancia del SAMU.

    Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal de salud, se constató su fallecimiento en el lugar.

    La policía uniformada informó que dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público, que instruirá las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

    Paralelamente, Carabineros inició una investigación interna. La institución afirmó que colaborará con el proceso y reiteró su “compromiso con la transparencia y apego irrestricto a las leyes y normativa vigente”.

    Hombre muere en subcomisaría de Peñalolén tras ser detenido por Carabineros DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
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