PDI detiene a presunto autor de incendio que afectó al ex Teatro Pacífico de Valparaíso en 2025

La Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, detuvo este domingo al presunto responsable del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico de Valparaíso en junio de 2025.

De acuerdo a la investigación desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Valparaíso, el trabajo especializado incluyó peritajes en el sitio, empadronamientos y toma de declaraciones a testigos.

Aquellas diligencias permitieron e sclarecer la dinámica de los hechos, identificar al imputado y concretar su detención.

El siniestro afectó al inmueble que funcionó como teatro y cine hasta fines de la década de 1970 y que, desde aquella fecha, se encontraba en estado de abandono y presentaba ocupaciones irregulares de personas en situación de calle.

El subprefecto Jaime Quiroz de la unidad especializada de la policía civil precisó que “la extensa indagatoria llevada a cabo por funcionarios de esta brigada especializada se basó en diversas diligencias investigativas que permitieron la individualización y posterior detención del imputado”.

Es así que el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectiva formalización por los delitos de incendio con peligro para las personas y daño a monumento nacional.