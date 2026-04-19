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    Delincuente queda en riesgo vital tras robo frustrado en domicilio de Maipú

    El antisocial, cuyo actuar fue repelido por un adolescente, tiene un prontuario policial por delitos anteriores.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial

    Un intento de robo se registró en Maipú cuando, tras verse involucrado en un forcejeo con un joven que se encontraba en la casa, un antisocial no logró realizar su cometido de sustraer especies.

    Los hechos ocurrieron cerca de las 21:40 horas del pasado sábado, cuando un sujeto intentó robar en un domicilio donde se encontraba un joven menor de edad solo. Este último se percató de la presencia del individuo y se desplazó hacia la cocina, donde tomó un cuchillo para defenderse.

    Es allí cuando el delincuente se abalanzó sobre él, generándole una lesión en el antebrazo. “En el forcejeo que ocurre, el delincuente también sale lesionado a la altura de su garganta. Al frustrarse esta acción el individuo huye del domicilio”, explica el teniente Juan Carlos Letelier Bravo, oficial de ronda de la prefectura de Santiago Rinconada.

    Posteriormente, el joven fue auxiliado y trasladado para recibir cuidados en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Michelle Bachelet. Se encuentra consciente y fuera de riesgo vital.

    “Se van a abrir otro tipo de programas para darle el apoyo psicológico, para poder afrontar este tipo de situaciones que no son normales para un joven de esa edad”, señaló el teniente.

    Detención del delincuente

    Al rededor de las 22:00 horas, en el Hospital del Carmen, llegó un individuo con las mismas características que el antisocial: una herida cortopunzante en el cuello y la misma vestimenta.

    Ante esto, el Ministerio Público solicitó el trabajo de personal de Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), constatando la detención del individuo, que se encuentra en riesgo vital y grave.

    Se trata de un hombre chileno, que tiene entre 35 y 40 años. Mantiene un prontuario policial por delitos anteriores.

    Delincuente queda en riesgo vital tras robo frustrado en domicilio de Maipú JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

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