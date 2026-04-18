Detienen a tres extranjeros en Tarapacá y les incautan dinero en efectivo ligado a contrabando

Durante una fiscalización por parte de Carabineros de la subcomisaría de Huara en la región de Tarapacá, los funcionarios registraron a un taxi de turismo que trasladaba a tres pasajeros, quienes mantenían en su poder grandes cantidades de dinero en efectivo.

Tras este hallazgo fueron dirigidos a la unidad policial y luego de las primeras investigaciones se estableció que parte del dinero correspondería a contrabando , mientras que del resto, no fue posible justificar su origen.

Por esto, se procedió a la detención de los tres hombres de nacionalidad peruana, uno de ellos por el delito de contrabando, quien llevaba la suma de $12.287.000 en efectivo.

En tanto, los otros dos fueron detenidos por infracción al artículo 454 del Código Penal, es decir, por presunción de robo al no poder justificar la adquisición de este dinero.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, mientras que el dinero fue incautado como parte de la investigación.