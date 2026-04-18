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    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    El hecho ocurrió en marzo de este año, en que, según la Fiscalía, tras una discusión previa el imputado atacó con un cuchillo a la víctima.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Fiscalía de Iquique en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) lograron identificar y detener a un ciudadano venezolano por su participación en la muerte de un hombre en situación de calle a principios de marzo.

    El fiscal Cristóbal Platero explicó en la audiencia de control de detención que el 6 de marzo pasado, cerca de las 09.00 horas el imputado Elio Palacios Márquez (26) junto a otro sujeto concurrieron hasta el lugar donde pernoctaba la víctima Alexis Jerez Vivanco (37), en un sitio eriazo en la comuna de Iquique.

    Debido a rencillas anteriores con la víctima, los imputados lo agredieron con un cuchillo en el tórax y en uno de sus muslos, para después huir del lugar por diferentes calles de la población Jorge Inostroza.

    La víctima, con heridas graves intentó pedir ayuda, llegando hasta la intersección de calles El Colorado y Óscar Bonilla donde se desplomó y falleció en ese lugar.

    “Expusimos antecedentes relevantes como las diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y también aquellas realizadas por el Servicio Médico Legal de Iquique", dijo el fiscal.

    El tribunal aceptó la petición del Ministerio Público y decretó prisión preventiva y un plazo de investigación de 150 días.

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