Detienen a hombre imputado por homicidio en Talcahuano: apuñaló a la victima al interior de su departamento

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre por un homicidio con arma contante ocurrido durante la madrugada del pasado viernes en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío.

El procedimiento, efectuado por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y la Fuerza de Tarea de Homicidios Concepción, se desarrolló en el marco de las diligencias investigativas tras un homicidio registrado a las 05:00 horas al interior del departamento de la víctima.

Según detalló el jefe de la BH Concepción, Enrique Guzmán, el imputado, un hombre de 36 años, habría llegado al inmueble donde se encontraba su expareja con la víctima, con quien sostuvo una pelea que derivó en el ataque con un arma cortante que le produjo la muerte.

De acuerdo al uniformado, las diligencias investigativas permitieron esclarecer la dinámica de los hechos y reunir la evidencia para imputar al hombre como autor material del delito.

La detención del imputado, quien no contaba con antecedentes policiales, se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio Público.

En tanto, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano para su respectivo control de detención.