Un hombre de 35 años murió durante la madrugada de este domingo tras ser atacado a disparos por un grupo de sujetos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 00.30 horas en el sector de Cooperación Fraternal, hasta donde concurrió personal de la 51ª Comisaría de Carabineros de Pedro Aguirre Cerda luego de una denuncia por un presunto homicidio.

Según explicó el fiscal Sergio Ortega Obregón, la víctima fue abordada cuando salía de su domicilio.

“Una persona habría sido abordada por un vehículo desde donde descienden sujetos desconocidos, los cuales efectúan múltiples disparos, ocasionándole la muerte en el lugar”, señaló.

Hombre de 35 años muere tras ser atacado por tres sujetos en Pedro Aguirre Cerda

De acuerdo con la información preliminar de la investigación, tres sujetos descendieron desde la parte posterior del automóvil y dispararon de manera simultánea contra la víctima, mientras un cuarto individuo permanecía al volante.

“El vehículo aborda a la víctima en esta intersección. Descienden tres individuos y estos son los que efectúan los disparos, permaneciendo aparentemente un cuarto sujeto como conductor del móvil”, detalló el persecutor.

La víctima correspondía a un ciudadano chileno de 35 años , quien mantenía antecedentes policiales y penales principalmente por delitos contra la propiedad, aunque no registraba causas pendientes.

En el sitio del suceso se levantaron cerca de 50 evidencias balísticas, lo que, según la Fiscalía, es consistente con la participación de al menos tres tiradores.

Hombre de 35 años muere tras ser atacado por tres sujetos en Pedro Aguirre Cerda

“Se encontraron aproximadamente cincuenta evidencias balísticas de distinta índole, concordantes con que se trata de tres disparadores que efectúan los disparos de manera casi simultánea”, sostuvo Ortega.

Aunque testigos intentaron auxiliar al hombre, este falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

La Fiscalía ECOH dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para realizar diligencias, entre ellas el levantamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a vecinos y testigos.

Hasta ahora no existe una hipótesis clara sobre el móvil del crimen. Sin embargo, el fiscal indicó que, preliminarmente, los antecedentes permiten pensar que la víctima habría sido esperada por los atacantes.

“Aparentemente habrían estado esperando a la víctima. Los sujetos descienden rápidamente del vehículo, disparan y luego huyen de inmediato en el mismo”, afirmó.