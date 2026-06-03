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    Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión

    El jefe del Ministerio Público, además, señaló que a su juicio el proyecto anunciado por el gobierno de Kast está “bien inspirado”: “Me parece valioso comenzar a poner foco en las incivilidades”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Fiscal nacional, Ángel Valencia. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El fiscal nacional Ángel Valencia reforzó su postura de que el proyecto de Registro de Vándalos anunciado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast incluya los delitos económicos.

    En diálogo con radio ADN, el jefe del Ministerio Público sostuvo que sumar los delitos de “cuello y corbata” iría en la línea de proteger el patrimonio público y puso como ejemplo los casos de colusión.

    “Si lo miras desde el punto de vista de tratar de promover también la protección del patrimonio de lo que es de todos, es posible que si esa es la finalidad, asegurar la reparación del daño que se nos ha provocado a todos, considerar entonces herramientas que no solo promuevan esa reparación por quienes han cometido vandalismo”, dijo.

    Y luego agregó: “Sino que también a quienes han cometido otro tipo de delitos que nos provocan daño a todos, como por ejemplo los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, en general no lo son, pero provocan un daño importante a la comunidad”.

    Sobre lo que se conoce hasta ahora de la iniciativa, que fue anunciada por el Mandatario en su Cuenta Pública este lunes, Valencia valoró que se ponga foco en las incivilidades.

    “Es valioso porque la experiencia extranjera demuestra que en contra del sentido común, en contra de lo que pensábamos que teníamos que perseguir siempre lo más grave y desentendernos de desperdiciar recursos en la persecución de las infracciones menores, porque no se justifica, lo que ocurre es que cuando generas un ambiente de no respeto de la ley, incluso de situaciones menores, eso contribuye a la comisión de delitos más graves”, remarcó.

    En ese sentido, planteó que el proyecto “está bien inspirado” y que resulta “positivo abordar la responsabilidad de quienes le provocan daño, nos provocan daño a todos, o que provocan daño a lo que es de todos, también desde la perspectiva de cómo nos devuelven o cómo retribuyen o reparan el perjuicio que nos han provocado a todos”.

    “La idea de que alguien repare el daño que causó, es una idea que en general también se entiende que es virtuosa, que es positiva”, enfatizó.

    El fiscal nacional, eso sí, apuntó que “no cabe duda que habrá que tomar en consideración los compromisos internacionales de Chile en materia de protección de datos”.

    En esa línea, dijo, “una cosa, por ejemplo, es tener un registro y otra cosa es hacerlo público. Usted puede tener un registro y no necesariamente publicarlo en Internet, pero puede tenerlo disponible. Hay experiencias bastante interesantes en Países Bajos, hace unos días tratábamos en la embajada, en que las instituciones comparten información, pero manteniendo la reserva de información y con aplicaciones que eso lo permiten”.

    Más sobre:Ángel ValenciaMinisterio PúblicoFiscalíaRegistro de VándalosDelitos económicos

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