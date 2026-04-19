Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

06:29 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 2 km al suroeste de Parque Fray Jorge y a una profundidad de 29 km.

05:04 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 102 km al sureste de Ollagüe y a una profundidad de 225 km.

04:35 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 64 km al sur de Socaire y a una profundidad de 215 km.

03:54 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 28 km al norte de Patache y a una profundidad de 31 km.

01:19 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 82 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 219 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: