A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este lunes finalizan los cruces por la Fecha 10 de la Liga de Primera, con el desarrollo del duelo entre Universidad Católica y Unión La Calera.

El cuadro cruzado se presenta en un buen momento, tras su anterior victoria por 4-3 ante Audax Italiano por el torneo local, además de alzarse en su duelo con Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Por su parte, La Calera viene de superar a Deportes Concepción por la cuenta mínima en la jornada pasada.

Cuándo juega la UC vs. Unión La Calera

El partido de Universidad Católica contra Unión La Calera es este lunes 20 de abril, a las 20:30 horas.

Los cruzados reciben a su rival en el Claro Arena para este compromiso.

Dónde ver a UC vs. Unión La Calera

El partido de Universidad Católica contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.