Conductor de bus y auxiliar mueren en choque con camión en Tocopilla

Dos personas fallecieron producto de una colisión que se registró la mañana de este lunes en el kilómetro 47 de la Ruta B-24.

Según la información policial preliminar, el hecho involucró a un bus interurbano que transitaba de poniente a oriente con destino a Iquique y un camión que iba por la pista contraria rumbo a Tocopilla.

El conductor y el auxiliar del bus fallecieron a raíz del impacto y se registraron 15 pasajeros con lesiones de diversa consideración.

Los heridos fueron trasladados de manera parcializada hasta centros asistenciales de la comuna de Tocopilla para su atención médica.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Antofagasta llegó al lugar para desarrollar las pericias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.