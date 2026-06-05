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    “Cuidaremos la relación bilateral estratégica”: nuevo canciller de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, agradece a Kast su nombramiento

     
    Gabriel Zaliasnik. Foto: Juan Farias / La Tercera

    Este jueves, la Cancillería informó que el Presidente José Antonio Kast designó como embajador de Chile en Israel a Gabriel Zaliasnik, quien ya recibió el correspondiente beneplácito.

    Y esta noche, el abogado, académico y columnista de La Tercera, quien fue además presidente de la comunidad judía en Chile, agradeció públicamente su nombramiento al mandatario republicano.

    A través de su cuenta de X, Zaliasnik afirmó: “Agradezco la confianza de S.E. Pdte. de la República, José Antonio Kast, al designarme como Embajador ante el Estado de Israel”.

    Tras indicar que “cuidaremos la relación bilateral estratégica de más de 70 años”, el abogado afirmó que “junto al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores asumo esta responsabilidad con fuerza y esperanza”.

    Más sobre:EmbajadorGabriel ZaliasnikIsraelJosé Antonio Kast

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