El pliego de peticiones del PPD, el PDG y los liberales para abrirse al megaproyecto de Kast

Un par de días más se tomará el gobierno para ingresar su megaproyecto misceláneo que plantea desde ajustes tributarios (como la rebaja de impuesto a las empresas), modificaciones a la permisología medioambiental, medidas para la reconstrucción por los incendios en Valparaíso y el Biobío y restricciones para la gratuidad en educación superior.

Sin embargo, producto de megacombo legislativo -con el que la administración del Presidente José Antonio Kast pretende poner en marcha su “gobierno de emergencia”-, varias bancadas opositoras están cada vez más convencidas de ir al Tribunal Constitucional para impugnar la vulneración de atribuciones del Congreso que ello implicaría.

A pesar de esa amenaza, hay partidos que prefieren mantener una línea de negociación paralela con La Moneda para hacer exigencias y sugerencias al megaproyecto gubernamental. Esto obligaría al Ejecutivo a realizar ajustes tácticos para conseguir los votos, con el problema de que no todas las demandas alcanzarían a ser atendidas debido a su costo fiscal. Por lo tanto, en ese caso, el gobierno tendría que optar por un grupo político particular.

Exigencias PDG

Este mediodía, de hecho, la bancada de diputados del PDG almorzará con el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), para abordar algunas de estas ideas, aprovechando la ronda de reuniones protocolares que está realizando el titular de la Segpres con legisladores opositores.

“Estamos como PDG abiertos a escuchar todas sus propuestas y también, por supuesto, a que nos escuchen. Lo importante es no perder nunca el diálogo en la política. Nuestras líneas rojas, ya todo el mundo las conoce. Todo aquello que afecte a la clase media, a la clase media emergente, ahí no van a encontrar al Partido de la Gente”, comentó la diputada Zandra Parisi (PDG).

A modo de contribución al proyecto, el mismo líder y excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, planteó revivir el Fondo de Utilidades Tributable (FUT), mecanismo que el gobierno no desecha, pero que pierde sentido con la ida de una reintegración tributaria que plantea la megainiciativa (los dueños pueden descontar impuestos de lo que pagan sus empresas).

No es la única idea que ha levantado el PDG. Dentro de las medidas que han mencionado algunos de sus parlamentarios figura la rebaja del IVA de los medicamentos, la reducción de la canasta básica, la eliminación del impuesto a los pañales y a los adultos mayores.

Pliego PPD

El grupo PPD-Independiente que está detrás de la estrategia de ir al TC, sobre todo si el Ejecutivo no divide el megaproyecto, también tienen un activo canal de negociación paralelo.

De hecho, las propuestas de esta bancada ya le fueron entregadas al ministro García en una reunión almuerzo que sostuvieron hace dos semanas.

Por ejemplo, los PPD-Independidentes, representados en estas conversaciones por los diputados Raúl Soto (PPD) y Carlos Bianchi (Ind.), piden un plan de emergencia propyme que sugiere que las pequeñas y medianas compañías puedan pagar sus deudas tributarias, a cambio de la total condonación de los intereses y multas. También solicitan reducir la cobranza tributaria para pymes y mipymes.

En materia de clase media, plantean la devolución del IVA en la canasta básica, a través del bolsillo familiar electrónico, con un tope de hasta 80 mil pesos mensuales por hogar. Entregar un bono por 6 meses para los adultos mayores con pensiones menores a 700 mil pesos. Devolver el IVA por vivienda a las personas y no a las empresas. Mantener el actual porcentaje del impuesto de primera categoría para grandes capitales.

Liberales abiertos

Los tres diputados del Partido Liberal (Luis Malla, Alejandro Bernales y el independiente Sebastián Videla) también están en conversaciones con La Moneda.

“Nosotros de buena fe estamos abiertos a revisar la propuesta y tener diálogo con el gobierno, pero le pedimos evitar el fanatismo ideológico, que den pie atrás en descontarles el impuesto a los más ricos del 27% al 23% y que no insista en reintegrar el sistema. Nosotros queremos que cada uno pague lo que le corresponde”, dice el diputado Malla, jefe de esta bancada, cuyos tres votos pueden ser desequilibrantes, si el resto de la oposición rechaza la propuesta gubernamental.

En términos particulares, los liberales piden “propuestas de focalización”, por ejemplo, eliminar el IVA a la compra de viviendas, pero con un límite de hasta 6 mil UF, ampliando el beneficio también para casas usadas. “Para la clase media es muy difícil que compre viviendas nuevas”.

Igualmente hay peticiones para orientar los beneficios tributarios a empresas como el sector pesquero y la acuicultura, idea que el gobierno recogería, pero por la vía administrativa.

El diputado Bernales agregó que se requiere “un apoyo mucho más claro y decidido a la acuicultura. No podemos seguir con una industria paralizada por permisos que demoran más de seis años en resolverse. Esa lentitud ha frenado el crecimiento económico de la Región de Los Lagos y del país. No olvidemos que este sector es el segundo rubro exportador más relevante de Chile y una fuente clave de empleo y desarrollo”.

Rechazo DC

La DC también estaba dispuesta dialogar con el Ejecutivo, pero el fin de semana, sus diputados acordaron endurecer su posición, en línea con el PS, el Frente Amplio y el PC, ya que la rebaja de impuestos a las empresas (de 27% al 23%), la reintegración y la invariabilidad son consideradas líneas rojas imposibles de aprobar para estos partidos.

El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, dijo que los legisladores falangistas ya acordaron “rechazar la idea de legislar y realizar una reserva de constitucionalidad y acudir al Tribunal Constitucional”. “Esta es una decisión que tomó la bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, donde también nuestro presidente electo, el diputado Álvaro Ortiz, está de consenso con esta decisión, de modo tal que cualquier otra declaración que quizás no va en esta línea, no se avanzó como debiese haberse indicado correctamente”.