Trece homicidios se registraron durante la tercera semana de abril: 38,1% menos que en igual periodo de 2025

Durante la jornada de este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito entregó las cifras preliminares sobre víctimas de homicidios consumados de la tercera semana de abril, apuntando que se registraron un total de 13 homicidios a nivel nacional.

Según informa la página web implementada por la subsecretaría, entre el pasado lunes 13 de abril y el domingo 19 a las 00:00, se presentó una disminución del 38,1% en comparación con la misma semana del año anterior, donde se registraron un total de 21 homicidios.

De igual forma, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 19 de abril hubo 286 víctimas, cifra que también es inferior a las del 2025, cuando se contabilizaron 334 víctimas, y es la más baja en los últimos cinco años.

Esta es la segunda semana en que se entregan cifras semanales de víctimas de homicidio, tras la implementación por parte del Gobierno de este reporte periódico.

El conteo se construye a partir de datos proporcionados por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, considerando hechos con resultado de muerte en los que existe participación de terceros.

Desde la subsecretaría además explicaron que para esta semana se optó por establecer la hora de cierre a las 00:00 horas del domingo, en lugar de las 12:00 del mediodía, como ocurrió la semana anterior.

Al respecto, la subsecretaria Ana Victoria Quintana explicó que “este reporte busca ser una fotografía lo más completa y transparente posible de uno de los delitos que más impacta a las familias chilenas. No es, por sí misma, una buena ni una mala noticia: es información necesaria para comprender la realidad y tomar mejores decisiones”.

“Por eso, la acompañamos de acciones concretas, como el fortalecimiento de las policías con una inversión de $4.800 millones y la cooperación internacional, incluido el trabajo conjunto con el FBI anunciado por la ministra Steinert, para enfrentar fenómenos cada vez más complejos”, añadió.

Además agregó que “lo relevante es que la trayectoria y el trabajo sean sostenidos. Estamos encaminados a reducir los homicidios en el largo plazo, con un plan que pone el foco en combatir el crimen organizado, reforzar a las policías y recuperar barrios que han sido tomados por la delincuencia, mediante, por ejemplo, estrategias de despliegue policial masivo en los sectores más complejos, que ya están mostrando resultados concretos e inmediatos en la persecución del delito”.