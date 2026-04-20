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    Ante posible rechazo a idea de legislar: oficialismo presiona a la oposición por debatir megarreforma y no tomar una “posición ideológica”

    “El llamado a todos los sectores políticos es que los próximos días conozcamos el proyecto final y que desde ahí generemos un debate que permita finalmente legislar para que a Chile le vaya bien“, señalaron desde el oficialismo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Continúan los reparos opositores al proyecto de Reconstrucción Nacional, la reforma clave del gobierno de José Antonio Kast que ingresará esta semana al Congreso.

    De hecho, algunos parlamentarios ya han anticipado que votarán en contra de la idea de legislar la iniciativa.

    Ante tal escenario, los representantes del oficialismo comenzaron a hacer llamados -a la vereda contraria- a “conocer el proyecto final” y permitir el debate.

    “Quienes hoy día han anunciado que se van a negar a la idea de legislar sin conocer el texto, me parece que no es lo adecuado”, señaló, por ejemplo, la líder y senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, previo al comité político ampliado de este lunes en La Moneda.

    “El llamado a todos los sectores políticos es que los próximos días conozcamos el proyecto final y que desde ahí generemos un debate que permita finalmente legislar para que a Chile le vaya bien“, agregó.

    En la misma línea, el jefe de bancada de diputados republicanos, Benjamín Moreno, sostuvo: “Nosotros le hacemos un llamado a la oposición que no tomen posturas a priori, que sean capaces de mirar el contenido, que sean capaces de ver si es que la gran mayoría del proyecto les convence o no, porque cuando tú tomas posturas sin el contenido mismo, lo que estás haciendo es tomar una posición ideológica”.

    “Nosotros creemos que acá se tiene que dar un debate que tiene que ir mucho más en la línea de lo técnico, de lo pragmático y de ver cómo estas diferentes medidas pueden impactar positiva, negativamente, como cada quien escribe conveniente, la calidad de vida de las personas”, continuó Moreno.

    Luego, a la salida del comité político ampliado, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue consultado sobre la posibilidad de que la DC recurra al Tribunal Constitucional por el proyecto.

    “Es llamativo que se pretenda ir al Tribunal Constitucional cuando no conocen el proyecto de ley, porque la verdad es que al Tribunal Constitucional se va respecto de normas específicas, con una redacción específica, que puede hacer que esa norma, por alguna razón, sea inconstitucional”, acotó Ramírez.

    “Si hay un anuncio a priori de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, eso demuestra que aquí no hay disposición al diálogo y que estamos frente a una oposición que quiere negarse a todo. Yo lamento eso, porque algo de esto vimos en el segundo gobierno del presidente Piñera y la verdad es que eso no le hace bien a Chile”, agregó el líder UDI.

    Más sobre:MegarreformaCongresoJosé Antonio KastIdea de legislar

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