La apuesta internacional de Giorgio Jackson

“Estos cabros no acostumbran a pedir permiso, tampoco perdón”.

La frase dicha por un alto dirigente del Partido Socialista chileno, poco antes de abordar el avión que lo trasladaría a España para asistir el viernes 17 y sábado 18 a la cumbre progresista en Barcelona, da cuenta de la suspicacia que levantó en sectores del Socialismo Democrático la amplia delegación que envió el Frente Amplio -la más extensa de todos los partidos de izquierda chilenos- a este encuentro promovido por el Partido Socialista Español (PSOE), la Internacional Socialista y el Movimiento Progresista Internacional, espacios en los que el FA busca generar redes y posicionar algunos de sus propios liderazgos.

Además del exmandatario Gabriel Boric, quien es cofundador de la iniciativa Democracia Siempre -junto a los jefes de Estado Pedro Sánchez, Lula da Silva y Yamandú Orsi-, el cual arribó a Barcelona el jueves 16 por derecho propio para moderar el foro que estuvo enfocado en temas de multilateralismo, desinformación y desigualdad, el Frente Amplio estuvo representado en las instancias paralelas de este encuentro internacional de dos días por la presidenta de la colectividad, Costanza Martínez; el director ejecutivo del Centro de Estudio Rumbo Colectivo, Tomás Leighton; el extimonel frenteamplista Diego Vela y el exministro Giorgio Jackson. Otro de los integrantes de la delegación, el exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y miembro del directorio de Rumbo Colectivo, José Miguel Ahumada, no pudo llegar. Se quedó en París aquejado de un fuerte estado gripal.

En el FA reconocen que Jackson “jugó un rol muy activo” para empujar a la colectividad a asistir a esta instancia con un contingente importante de dirigentes, con miras a extender las redes del partido a nivel internacional, especialmente hacia sectores del socialismo tradicional y la socialdemocracia europea, grupos con los que el Frente Amplio posee escasos vínculos políticos y con los que ahora busca concordar una mirada y accionar unitarios para enfrentar el avance de la derecha y ultraderecha a nivel mundial.

Por lo mismo, el trabajo desplegado en España con este encuentro podría tener impacto en el debate que se está desarrollando en Chile entre las distintas oposiciones sobre la forma en que responderán a los proyectos de ley que ya ha anunciado el gobierno de José Antonio Kast y que tendrá su prueba de fuego con la tramitación de la ley miscelánea y frente a la cual ya se han comenzado a alinear desde el PC al PPD para rechazar algunos puntos emblemáticos de esta iniciativa, entre ellos los temas tributarios, los que han sido considerados por la izquierda como líneas rojas imposibles de aceptar.

“Tras el término del gobierno de Boric quedaron varios liderazgos que están buscando un espacio, y parte de la estrategia es buscarlo en el plano internacional”, admite un dirigente del FA que asistió a la cumbre en Barcelona, refiriéndose no sólo al rol que pretende desplegar, al menos en un principio, el expresidente Boric, sino, además, al papel que también quiere jugar Jackson en línea con el incipiente trabajo que está realizando para recomponer relaciones con otros actores de la política chilena, con miras a volver a ocupar un lugar en la primera línea de la política nacional tras su “forzado exilio” en España.

“Jackson siempre ha tenido especial atención por la búsqueda de alianzas internacionales más allá del proyecto político local. De nutrirnos de la experiencia, del aprendizaje que han tenido otras colectividades, más aún ahora, en el contexto mundial, en donde ante la barbarie no nos queda otra que apelar a una comunidad de países y organizaciones que respaldan la idea de fortalecer las instituciones que protegen a las personas”, dice el diputado frenteamplista Jorge Brito, quien es cercano al exfundador de RD.

Fue Jackson, precisamente, uno de los que impulsaron en 2014 el ingreso de Revolución Democrática -el partido que había fundado dos años antes- al Foro de Sao Paulo, instancia que reúne a los principales partidos y movimientos de izquierda latinoamericana. Se trató a todas luces de una apuesta errada. Muy pronto las diferencias con los grupos más radicales en torno a la crisis venezolana y los regímenes de Cuba y Nicaragua los llevó a pausar su participación en el foro, hasta abandonarlo por completo en 2019. Para entonces, Jackson ya estaba propiciando abrir otros canales de articulación política internacional, una de ellas a fines de octubre de 2018, y que se denominó el Festival a Toda Marcha, que se organizó en Chile y al que asistieron más de 23 personalidades extranjeras.

Pero con la llegada de Boric a La Moneda, reconocen dirigentes del FA, muchos de los nexos que se habían comenzado a forjar con otros partidos de América Latina y Europa se fueron diluyendo o dejando casi en el abandono, en la medida en que la mayoría de los cuadros que estaban dedicados a ese tema pasaron a cumplir funciones en la administración del Estado. Un déficit, añaden las fuentes frenteamplistas, que ahora se hacía urgente solucionar para dejar atrás el aislamiento en que estaba el FA.

¿Retorno a la primera línea?

Salir del ostracismo político no sólo es urgente para el FA como partido. También lo es en términos personales para Giorgio Jackson.

Pese a ser uno de los dirigentes más cercanos a Boric -el exmandatario se ha referido públicamente a él como su “hermano político”-, rápidamente fue perdiendo gravitación dentro del equipo de gobierno. Su breve paso como ministro secretario general de la Presidencia estuvo cruzado por conflictos con parlamentarios de la centroizquierda, quienes nunca le perdonaron la arrogancia con la que esta nueva generación política llegó al poder y que quedaba de manifiesto en las tesis que Jackson sustentaba por entonces, las que criticaban con dureza lo que había sido el papel de los partidos de la ex Concertación a los que instaba a superar. También sus detractores le endosaron a Jackson buena parte del fallido análisis inicial que ató la suerte del gobierno frenteamplista al resultado de la primera Convención Constitucional y que terminaría por paralizar la gestión de La Moneda en el primer año de mandato.

El 6 de septiembre de 2022, dos días después del mayoritario rechazo a la primera propuesta de texto constitucional, Jackson debió dejar la Segpres y asumió como ministro de Desarrollo Social, iniciando así el declive de su poder. El golpe más significativo a su carrera, sin embargo, vendría poco después. En medio del escándalo por el caso Convenios, una de cuyas aristas (el caso de la Fundación Democracia Viva) involucró a exmilitantes de RD, la derecha impulsaría una fuerte persecución política en su contra, que terminaría con su abrupta salida de La Moneda en agosto de 2023.

“Doy un paso al costado tras constatar también que mi presencia en el gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa, para no avanzar en los acuerdos que Chile hoy día demanda, en los acuerdos que Chile requiere", señaló Jackson al anunciar su renuncia al cargo y el inicio de una ofensiva judicial para defenderse de las “mentiras y falsedades” que buscaban involucrarlo sin pruebas en actos de corrupción.

Transformado en una suerte de “enfant terrible” de la política nacional, Jackson optó en marzo de 2024 por tomar sus maletas y apresurar los planes de irse al extranjero a estudiar un posgrado. Así desembarcó en Barcelona, junto a la escritora Camila Gutiérrez, con quien contrajo el Acuerdo de Unión Civil en enero de ese mismo año. En la capital de la provincia autonómica de Cataluña, Jackson hizo clases por algunos meses en la Barcelona School of Management (BSM) de la Universitat Pompeu Fabra, donde dictó el curso de “Políticas para la Infancia y la Juventud”, para los alumnos del segundo año del magíster de políticas públicas.

El curso se extendió sólo por un trimestre y luego de eso comenzó un doctorado en Sociología en la Universidad de Barcelona, el que finaliza en septiembre de 2028.

Entre sus cercanos afirman que lo han visto feliz viviendo en España y que la distancia forzada de Chile le ha permitido “alejarse de la chimuchina política” y concentrarse en temas de fondo. Y aunque muchos creen que ya está preparando su retorno a Chile para inicios de 2029, ni sus más amigos se atreven a darlo como un hecho. “Giorgio no ha adelantado nada, no nos ha dicho qué es lo que tiene pensado hacer”, remarcan.

Su “travesía por el desierto”, en ese sentido, no ha sido un alejamiento total de la vida política. Por el contrario, durante estos más de dos años ha seguido vinculado activamente al trabajo del Frente Amplio y colaborando con Boric. Es miembro del comité central del FA y participa de manera remota de las sesiones de dicha instancia.

En enero pasado, incluso, fue designado junto a la diputada Gael Yeomans, el exjefe de la División de Coordinación Interministerial del gobierno de Boric, Rodrigo Echecopar, el exencargado del Plan Buen Vivir Francisco Arellano y al dirigente Diego Soto, para que redactaran un informe sobre el balance del gobierno frenteamplista. El documento, de 14 páginas, si bien resaltó algunos de los principales logros de la administración Boric, hizo un descarnado mea culpa de los errores y déficits en la gestión.

El informe también hizo una profunda autocrítica del rol del Frente Amplio. Si bien valoraron el proceso de fusión que vivió aceleradamente el partido, señalan que “persisten desafíos relevantes, como profundizar propuestas en desarrollo productivo, política fiscal, inserción internacional, seguridad y migración; comprender la totalidad de los órganos del Estado que inciden en el desarrollo político; elaborar nuestra mirada sobre la modernización del Estado”.

Una autocrítica que está atravesando, reconocen en el FA, parte del debate que se lleva adelante por estos días en el Congreso Ideológico que propicia el Frente Amplio y que esperan ver concluido en julio próximo, fecha en la que el partido espera definir cuál es su sentido como colectividad y el proyecto político futuro.

Desde España, Jackson ha participado de este debate, integrando una de las dos unidades congresales que se formaron en el extranjero y que se suman a las más de mil que están operando en Chile.

Sin embargo, en algunos sectores del FA le siguen criticando a Jackson el hecho de privilegiar sus vínculos políticos con su entorno más cercano, con aquellos que provienen del ex Partido Revolución Democrática.

De hecho, de los seis integrantes de la delegación del Frente Amplio que viajó a Barcelona, cuatro son exmilitantes de RD y están ligados al centro de estudios Rumbo Colectivo, ligado a ese mismo mundo.

“Que no se haya incluido a un representante de Nodo XXI (el otro centro de estudios ligado al Frente Amplio, pero que representa una mirada más de izquierda) da cuenta de que esta nueva apuesta internacional del Frente Amplio es un terreno en disputa”, señala un dirigente frenteamplista.

En la misma línea, al interior de la bancada de diputados del FA reconocen que Jackson mantiene contacto permanente con algunos diputados ex RD -a los que les da consejos, les envía documentos y análisis de coyuntura- entre quienes figuran Jorge Brito y Tatiana Urrutia, pero no con toda la bancada.

También ha generado puentes con los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Juan Santana, dos de los parlamentarios socialistas más cercanos al FA y contrarios, junto a la senadora Daniella Cicardini, de que el PS asumiera una posición dialogante con el gobierno de Kast, como planteó en un momento la timonel del partido, la senadora Paulina Vodanovic.

Consultado para este reportaje, Manouchehri reconoció que mantiene contacto con Jackson. Desde el PS, sin embargo, señalan que esos vínculos no han sido institucionales.

Todo lo contrario a lo que pasará a fines de abril con el PPD. La tienda que lidera Jaime Quintana invitó a Jackson y al exministro del Trabajo y también militante frenteamplista Giorgio Boccardo a un seminario en el que la tienda de centroizquierda pretende “abrir una discusión política y programática sobre el futuro del PPD y cómo plantearse frente a los desafíos que impone el actual momento político y económico”. A ese encuentro, fijado para el 25 de abril próximo, también invitaron al exministro de Educación de Boric, el comunista Nicolás Cataldo.