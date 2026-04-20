Cristián Labbé renuncia al Partido Nacional Libertario: “Cuando yo era militante y di mi opinión, se me juzgó”
"Todos saben lo que pasó con el Partido Nacional Libertario cuando yo di mi opinión y dije que no estaba de acuerdo con ciertos temas que se habían tomado parte de la directiva”, sostuvo el exdiputado argumentando su salida de la colectividad fundada por Johannes Kaiser.
El exdiputado Cristián Labbé renunció al Partido Nacional Libertario porque, según señaló, cuando estaba afiliado y entregaba su opinión fue “juzgado” y “cancelado”.
El exparlamentario entregó en la estación radial La Metro los detalles de su salida de la colectividad fundada por Johannes Kaiser, con quien precisamente mantuvo una serie de diferencias a propósito de la decisión de no sumarse al gobierno de José Antonio Kast.
“Renuncié porque quiero tener una cierta independencia política para poder dar mi opinión, y todos saben lo que pasó con el Partido Nacional Libertario cuando yo di mi opinión y dije que no estaba de acuerdo con ciertos temas que se habían tomado parte de la directiva”, señaló.
“Dejé pasar un tiempo y hoy día, políticamente soy independiente”, continuó y luego agregó: “Eso no quiere decir que no tenga gran aprecio al Partido Nacional Libertario. Espero que le vaya muy bien a sus parlamentarios, a Johannes Kaiser desde la presidencia, como también a este gobierno”.
“Creo que hoy día la independencia a veces también te da una cierta libertad, porque en el momento que yo era militante y di mi opinión, se me juzgó, se me canceló de alguna manera”, sostuvo el también exUDI.
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