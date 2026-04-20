Cristián Labbé renuncia al Partido Nacional Libertario: “Cuando yo era militante y di mi opinión, se me juzgó”

El exdiputado Cristián Labbé renunció al Partido Nacional Libertario porque, según señaló, cuando estaba afiliado y entregaba su opinión fue “juzgado” y “cancelado”.

El exparlamentario entregó en la estación radial La Metro los detalles de su salida de la colectividad fundada por Johannes Kaiser, con quien precisamente mantuvo una serie de diferencias a propósito de la decisión de no sumarse al gobierno de José Antonio Kast.

“Renuncié porque quiero tener una cierta independencia política para poder dar mi opinión, y todos saben lo que pasó con el Partido Nacional Libertario cuando yo di mi opinión y dije que no estaba de acuerdo con ciertos temas que se habían tomado parte de la directiva”, señaló.

“Dejé pasar un tiempo y hoy día, políticamente soy independiente”, continuó y luego agregó: “Eso no quiere decir que no tenga gran aprecio al Partido Nacional Libertario. Espero que le vaya muy bien a sus parlamentarios, a Johannes Kaiser desde la presidencia, como también a este gobierno”.