SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La grieta entre Kaiser y Labbé que tensiona al Partido Nacional Libertario

    La negativa del PNL de ingresar al gobierno de José Antonio Kast generó un conflicto entre el exabanderado y su exjefe de campaña, quien ha cuestionado públicamente la decisión.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    Los diputados Johannes Kaiser y Cristián Labbé este lunes en el Congreso. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    La tarde del pasado 20 de enero, Cristián Labbé cruzó las puertas de la Oficina del Presidente Electo (OPE) para presenciar el anuncio del gabinete.

    La escena no pasó inadvertida. El diputado y otrora jefe de campaña de Johannes Kaiser llegó hasta el cuartel general de José Antonio Kast en momentos en que el Partido Nacional Libertario (PNL) -colectividad que hoy integra- había decidido formalmente no sumarse al futuro gobierno, tras desestimar el ofrecimiento de la cartera de Minería.

    Una determinación liderada por el propio Kaiser y que, por estos días, ha derivado en un evidente distanciamiento entre ambos.

    El vínculo político entre Kaiser y Labbé se había estrechado con fuerza durante la última campaña presidencial. En marzo del año pasado, Labbé sacrificó su reelección parlamentaria y renunció a la UDI para, semanas después, incorporarse como vocero y coordinador general del abanderado libertario.

    Desde entonces, tuvo un rol de primera línea, siendo uno de los principales rostros del despliegue territorial y comunicacional del candidato.

    Sin embargo, el escenario cambió tras el triunfo de Kast y la definición del PNL de mantenerse al margen del gabinete.

    Mientras la directiva encabezada por Kaiser defendió la decisión argumentando que el ofrecimiento (Minería) los alejaba de incidir en las áreas donde Kaiser concentró su oferta programática como candidato, Labbé comenzó a manifestar públicamente su disconformidad, asegurando que una parte relevante de las bases no comparte quedar fuera de la nueva administración y que existe incomodidad con la forma en que se adoptó la resolución.

    De hecho, tras esa definición, Labbé indicó en Desde la Redacción de La Tercera que “uno no se puede restar. Cuando tú tienes un partido con más de 50 mil militantes, con más de 400 personas que hicieron el programa de gobierno de Johannes Kaiser, que son profesionales, que están capacitados para aportar al Estado, a un gobierno de derecha, literalmente, creo que es un desacierto político y táctico no ser parte".

    El diputado Cristián Labbé (PNL) en La Tercera.

    Esas declaraciones no cayeron bien en la cúpula libertaria. Desde la directiva transmiten molestia con Labbé, acusándolo de “pasarse varios pueblos” al afirmar que la mayoría de la militancia estaría en desacuerdo y, sobre todo, por intentar -dicen- presionar a través de la prensa.

    También generó ruido su presencia tanto en la OPE, una actitud interpretada internamente como un gesto contradictorio con la línea oficial del partido.

    Así, este lunes, Kaiser aseguró que respecto de ese hecho en particular, “él tendrá que responder ante las instancias partidarias que corresponda, yo no me voy a pronunciar (...). Eso es algo que usted tendría que consultar al tribunal supremo, porque aquí en este partido sí tenemos separación de poderes".

    Pese a ello -en privado- en el PNL descartan, al menos por ahora, llevar el caso al tribunal supremo. En parte, para seguir evitando una escalada del conflicto. A eso se suma un problema práctico: el partido aún no tendría completamente constituidos sus tribunales regionales, instancia obligatoria para canalizar eventuales denuncias disciplinarias.

    Desde la directiva insisten en que no existe un quiebre interno, sino un desacuerdo focalizado entre Labbé, Kaiser y -eventualmente- algunos militantes de base. Subrayan que entre los diputados y los dirigentes más visibles del PNL hay consenso total respecto de no integrar el gobierno de Kast y que la decisión fue transparentada oportunamente.

    Por ejemplo, el diputado Gonzalo de la Carrera ha enfrentado duramente a Labbé a través de la red social X, acusándolo de buscar “pega” en la administración entrante. “Eres tú (aludiendo su par en el Congreso) el que busca pega desesperadamente. Otro fracasado más que busca vivir del Estado”, escribió De la Carrera.

    Sobre la posibilidad de que militantes libertarios asuman cargos en el gobierno de Kast que no sean políticamente expuestos, Kaiser sí explicitó un criterio de flexibilidad. “No buscamos ni pretendemos fracturar ni bloquear las trayectorias de quienes, desde el mundo libertario, quieran contribuir al Ejecutivo en roles técnicos o en funciones que no impliquen la toma de decisiones de política pública”, sostuvo.

    Este lunes, Kaiser y Labbé se reencontraron en el Congreso. Aseguran que no ha habido oportunidad para que ambos conversen en extenso, que solo fue un saludo cordial. Sin embargo, en el entorno de Labbé remarcan que no tiene intención de dejar la colectividad y que persistirá en defender su postura sobre integrar cuadros a la administración Kast.

    En todo caso no es la primera crisis del PNL. En diciembre pasado, tras la elección presidencial, renunció la vicepresidenta Camille Sigl, quien era cercana a Kaiser, acusando desconexión de la mesa con la militancia.

    “Actualmente quienes lo dirigen, perdieron la capacidad de escuchar, entender y respetar lo más valioso que es su militancia, pues sin ellos no sería posible haber creado y fundado el partido más grande de la derecha”, escribió Sigl en ese entonces.

    Más sobre:La Tercera PMJohannes KaiserPartido Nacional LibertarioCristián LabbéGobiernoJosé Antonio KastGabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Lo más leído

    1.
    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    2.
    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    3.
    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    4.
    Gira de estudios parlamentaria: viaje colectivo de senadores a cumbre en Panamá enreda agenda legislativa de La Moneda

    Gira de estudios parlamentaria: viaje colectivo de senadores a cumbre en Panamá enreda agenda legislativa de La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro
    Negocios

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′