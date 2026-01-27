La grieta entre Kaiser y Labbé que tensiona al Partido Nacional Libertario

La tarde del pasado 20 de enero, Cristián Labbé cruzó las puertas de la Oficina del Presidente Electo (OPE) para presenciar el anuncio del gabinete.

La escena no pasó inadvertida. El diputado y otrora jefe de campaña de Johannes Kaiser llegó hasta el cuartel general de José Antonio Kast en momentos en que el Partido Nacional Libertario (PNL) -colectividad que hoy integra- había decidido formalmente no sumarse al futuro gobierno, tras desestimar el ofrecimiento de la cartera de Minería.

Una determinación liderada por el propio Kaiser y que, por estos días, ha derivado en un evidente distanciamiento entre ambos.

El vínculo político entre Kaiser y Labbé se había estrechado con fuerza durante la última campaña presidencial. En marzo del año pasado, Labbé sacrificó su reelección parlamentaria y renunció a la UDI para, semanas después, incorporarse como vocero y coordinador general del abanderado libertario.

Desde entonces, tuvo un rol de primera línea, siendo uno de los principales rostros del despliegue territorial y comunicacional del candidato.

Sin embargo, el escenario cambió tras el triunfo de Kast y la definición del PNL de mantenerse al margen del gabinete.

Mientras la directiva encabezada por Kaiser defendió la decisión argumentando que el ofrecimiento (Minería) los alejaba de incidir en las áreas donde Kaiser concentró su oferta programática como candidato, Labbé comenzó a manifestar públicamente su disconformidad, asegurando que una parte relevante de las bases no comparte quedar fuera de la nueva administración y que existe incomodidad con la forma en que se adoptó la resolución.

De hecho, tras esa definición, Labbé indicó en Desde la Redacción de La Tercera que “uno no se puede restar. Cuando tú tienes un partido con más de 50 mil militantes, con más de 400 personas que hicieron el programa de gobierno de Johannes Kaiser, que son profesionales, que están capacitados para aportar al Estado, a un gobierno de derecha, literalmente, creo que es un desacierto político y táctico no ser parte".

El diputado Cristián Labbé (PNL) en La Tercera.

Esas declaraciones no cayeron bien en la cúpula libertaria. Desde la directiva transmiten molestia con Labbé, acusándolo de “pasarse varios pueblos” al afirmar que la mayoría de la militancia estaría en desacuerdo y, sobre todo, por intentar -dicen- presionar a través de la prensa.

También generó ruido su presencia tanto en la OPE, una actitud interpretada internamente como un gesto contradictorio con la línea oficial del partido.

Así, este lunes, Kaiser aseguró que respecto de ese hecho en particular, “él tendrá que responder ante las instancias partidarias que corresponda, yo no me voy a pronunciar (...). Eso es algo que usted tendría que consultar al tribunal supremo, porque aquí en este partido sí tenemos separación de poderes".

Pese a ello -en privado- en el PNL descartan, al menos por ahora, llevar el caso al tribunal supremo. En parte, para seguir evitando una escalada del conflicto. A eso se suma un problema práctico: el partido aún no tendría completamente constituidos sus tribunales regionales, instancia obligatoria para canalizar eventuales denuncias disciplinarias.

Desde la directiva insisten en que no existe un quiebre interno, sino un desacuerdo focalizado entre Labbé, Kaiser y -eventualmente- algunos militantes de base. Subrayan que entre los diputados y los dirigentes más visibles del PNL hay consenso total respecto de no integrar el gobierno de Kast y que la decisión fue transparentada oportunamente.

Por ejemplo, el diputado Gonzalo de la Carrera ha enfrentado duramente a Labbé a través de la red social X, acusándolo de buscar “pega” en la administración entrante. “Eres tú (aludiendo su par en el Congreso) el que busca pega desesperadamente. Otro fracasado más que busca vivir del Estado”, escribió De la Carrera.

Sobre la posibilidad de que militantes libertarios asuman cargos en el gobierno de Kast que no sean políticamente expuestos, Kaiser sí explicitó un criterio de flexibilidad. “No buscamos ni pretendemos fracturar ni bloquear las trayectorias de quienes, desde el mundo libertario, quieran contribuir al Ejecutivo en roles técnicos o en funciones que no impliquen la toma de decisiones de política pública”, sostuvo.

Este lunes, Kaiser y Labbé se reencontraron en el Congreso. Aseguran que no ha habido oportunidad para que ambos conversen en extenso, que solo fue un saludo cordial. Sin embargo, en el entorno de Labbé remarcan que no tiene intención de dejar la colectividad y que persistirá en defender su postura sobre integrar cuadros a la administración Kast.

En todo caso no es la primera crisis del PNL. En diciembre pasado, tras la elección presidencial, renunció la vicepresidenta Camille Sigl, quien era cercana a Kaiser, acusando desconexión de la mesa con la militancia.

“Actualmente quienes lo dirigen, perdieron la capacidad de escuchar, entender y respetar lo más valioso que es su militancia, pues sin ellos no sería posible haber creado y fundado el partido más grande de la derecha”, escribió Sigl en ese entonces.