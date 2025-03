Diputado Cristian Labbé renuncia a la UDI para apoyar candidatura presidencial de Johannes Kaiser

Desde el podio de la Cámara de Diputados, Cristian Labbé anunció su renuncia a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para apoyar la candidatura presidencial de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) en las elecciones de fin de año.

Acompañado de su candidato presidencial, Labbé agradeció a la colectividad gremialista por los años de trabajo y dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Yo el día de hoy he renunciado al Partido Unión Demócrata Independiente, como también al comité. Las razones, ustedes las han sabido y han visto que hemos tenido ciertas diferencias con el partido que milito hace muchos años, pero cuando la reja se corre hacia el centro, yo me mantengo en la derecha”, señaló.

“Tomé la decisión de aceptar la invitación de Johannes y del Partido Libertario para sumarme hoy día a la campaña presidencial del diputado Johannes Kaiser. ¿Por qué? Porque hoy día Chile es lo que está buscando. Son líderes, son personas que toman decisiones, son personas que le hablan a Chile con la verdad, con claridad, con transparencia, con lealtad, que son los valores que hoy día la sociedad en gran parte y sobre todo la política ha ido perdiendo”, agregó.

“Yo agradezco a mi partido Unión Democrática Independiente, la UDI, agradezco a Chile Vamos, por todos esos años que me dio de alegría, me dio también de diferencias políticas legítimas, pero hoy día yo he tomado una decisión, que por lo demás es una decisión familiar, consultada con mi señora, con mi familia más directa”, dijo.

FOTO: DEDVI MISSENE

“También es una decisión que he tomado, porque creo que hoy día Chile tiene que avanzar hacia la libertad. Basta de amarillos, basta de aquellos que hoy día creen que con grandes titulares se van a gobernar. Yo quiero un país libre, un país educado, quiero un país próspero, quiero un país que trabaje para los trabajadores, quiero un país que trabaje para la clase media”, añadió.

Desde la UDI aseguran que Labbé había comentado a su entorno más cercano estar en reflexión desde la votación en enero de la reforma de pensiones, pero no avisó previamente a la directiva de este punto de prensa con Kaiser.