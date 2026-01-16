SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

    Con todo, el diputado aseguró que está dispuesto a ingresar al gobierno, aunque arriesgue alguna sanción por parte de su partido.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el diputado Cristián Labbé (Partido Nacional Libertario) reforzó su rechazo a la decisión tomada por su colectividad de restarse del futuro gobierno de José Antonio Kast.

    “Creo que se adelantaron. Es una decisión que es válida. Yo la respeto, pero no por eso voy a estar de acuerdo”, comenzó señalando.

    Para argumentar su postura, sostuvo: “Uno no se puede restar. Cuando tú tienes un partido con más de 50 mil militantes, con más de 400 personas que hicieron el programa de gobierno de Johannes Kaiser, que son profesionales, que están capacitados para aportar al Estado, a un gobierno de derecha, literalmente, creo que es un desacierto político y táctico no ser parte”.

    Dicho eso, acusó que la determinación fue únicamente de la directiva. “No fue en consulta”, aseguró.

    Líneas rojas y el “error” de Kaiser

    Continuando con sus reproches, Labbé hizo hincapié en que la forma en que se negoció el ingreso a la futura administración, no fue la mejor. “La política tiene mucho que ver con la forma y probablemente en esas conversaciones la forma no fue la correcta. Cuando uno pone líneas rojas de entrada, van condicionando el diálogo (...) partieron al revés”.

    Hecho el punto, derivó la conversación al rol del timonel de los libertarios, Johannes Kaiser, en las tratativas. Tocado ese tema, fue consultado sobre si Kaiser es un buen líder.

    Johannes Kaiser, diputado, excandidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Frente a eso, Labbé contestó: “Yo no puedo clasificarlo de bueno o malo. Yo creo que la decisión es mala, que una decisión sea mala no quiere decir que el líder sea malo, quiere decir que erró en esta decisión. Nada más”.

    Labbé dispuesto a ingresar al gobierno

    Finalmente al ser requerido sobre si él ingresaría al gobierno si es que se le ofrece un cargo, dijo: “No me restaría por ningún motivo. Si me cuesta la militancia del partido y el partido toma la decisión de sacarme del partido porque yo decidí servir a mi patria, creo que ellos están en el derecho de hacer y sancionarme como quieran”.

    “Hoy día restarse de una oportunidad de poder aportar política a tu patria, creo que es un error”, remató.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:LibertariosCristián LabbéJohannes KaiserDesde la Redacción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    “Escenario de alto riesgo”: Senapred alerta por altas temperaturas para este fin de semana con 127 comunas con botón rojo

    Tras quiebre por Ley Nain-Retamal, Boric llama al oficialismo a dejar las peleas y pide que prime la unidad

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Lo más leído

    1.
    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    2.
    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    3.
    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    4.
    Elizalde y absolución de Crespo: “No se puede concluir que la Ley Nain-Retamal haya sido relevante para efectos del fallo”

    Elizalde y absolución de Crespo: “No se puede concluir que la Ley Nain-Retamal haya sido relevante para efectos del fallo”

    5.
    Boric vuelve a cuestionar absolución de Claudio Crespo en caso de Gustavo Gatica y remarca: “No puede haber impunidad”

    Boric vuelve a cuestionar absolución de Claudio Crespo en caso de Gustavo Gatica y remarca: “No puede haber impunidad”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno
    Chile

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

    Más mujeres científicas
    Negocios

    Más mujeres científicas

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas

    Primera infancia: la inversión con mayor retorno social

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso
    El Deportivo

    Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso

    La tajante respuesta de Carlos Alcaraz sobre su quiebre con Juan Carlos Ferrero

    A una etapa del final del Dakar: Lucas del Río se mantiene al acecho del podio

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez
    Cultura y entretención

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado
    Mundo

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha