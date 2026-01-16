Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el diputado Cristián Labbé (Partido Nacional Libertario) reforzó su rechazo a la decisión tomada por su colectividad de restarse del futuro gobierno de José Antonio Kast.

“Creo que se adelantaron. Es una decisión que es válida. Yo la respeto, pero no por eso voy a estar de acuerdo”, comenzó señalando.

Para argumentar su postura, sostuvo: “Uno no se puede restar. Cuando tú tienes un partido con más de 50 mil militantes, con más de 400 personas que hicieron el programa de gobierno de Johannes Kaiser, que son profesionales, que están capacitados para aportar al Estado, a un gobierno de derecha, literalmente, creo que es un desacierto político y táctico no ser parte ”.

Dicho eso, acusó que la determinación fue únicamente de la directiva. “No fue en consulta”, aseguró.

Líneas rojas y el “error” de Kaiser

Continuando con sus reproches, Labbé hizo hincapié en que la forma en que se negoció el ingreso a la futura administración, no fue la mejor. “La política tiene mucho que ver con la forma y probablemente en esas conversaciones la forma no fue la correcta. Cuando uno pone líneas rojas de entrada, van condicionando el diálogo (...) partieron al revés”.

Hecho el punto, derivó la conversación al rol del timonel de los libertarios, Johannes Kaiser, en las tratativas. Tocado ese tema, fue consultado sobre si Kaiser es un buen líder.

Johannes Kaiser, diputado, excandidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Frente a eso, Labbé contestó: “Yo no puedo clasificarlo de bueno o malo. Yo creo que la decisión es mala, que una decisión sea mala no quiere decir que el líder sea malo, quiere decir que erró en esta decisión . Nada más”.

Labbé dispuesto a ingresar al gobierno

Finalmente al ser requerido sobre si él ingresaría al gobierno si es que se le ofrece un cargo, dijo: “No me restaría por ningún motivo. Si me cuesta la militancia del partido y el partido toma la decisión de sacarme del partido porque yo decidí servir a mi patria, creo que ellos están en el derecho de hacer y sancionarme como quieran”.

“Hoy día restarse de una oportunidad de poder aportar política a tu patria, creo que es un error”, remató.

Revisa la entrevista completa acá: