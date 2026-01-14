SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Partido Nacional Libertario anuncia que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast

    Tienda de Johannes Kaiser afirmó que se tomó la decisión debido a que afirman que el diseño político escogido por Republicanos lo "aleja de la posibilidad de incidir en áreas en las que construimos nuestra oferta programática".

    Por 
    Luis Cerda

    Esta tarde, el Partido Nacional Libertario (PNL) informó que luego de sostenidas conversaciones durante los últimos días, finalmente se tomó la decisión de no formar parte del gobierno de José Antonio Kast.

    A través de un comunicado, la tienda del excandidato presidencial Johannes Kaiser indicó que “concluimos que el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática”.

    “Podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”, continúan.

    El PNL sostiene en la comunicación que su deber es “servir los intereses superiores de la Patria”, junto con “defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo gobierno para ayudarle a realizar una buena gestión”.

    “Reconocemos la autonomía y el derecho del Presidente electo para diseñar su equipo de gobierno y le deseamos éxito a él y a su gabinete, puesto que de ello depende el futuro de Chile”, finalizan.

    La molestia del PNL

    Ya el domingo, Johannes Kaiser, en conversación con Mesa Central de Canal 13, cerró completamente la puerta a integrar el gabinete, mostrando molestia ya por cómo se había desenvuelto la futura administración en la conformación ministerial.

    “Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones”, afirmó, junto con mantener la incógnita del rol que jugaría el PNL en el gobierno de Kast.

    El lunes, la molestia creció en el líder de los libertarios, cuestionando cómo se ha desarrollado el proceso de la conformación del equipo ministerial, acusando falta de información y poca claridad por parte de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    “El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo”, recalcó.

    En esa línea, remarcó que “nos falta información. Como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla (...). Aquí el tema no es solamente de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura”.

