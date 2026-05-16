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    Política

    El regreso de Pablo Longueira que inquieta a La Moneda

    Se ha transformado en el principal artillero contra el gobierno de José Antonio Kast, por lo que la posibilidad de que vuelva a presidir la UDI y tenga asiento en el comité político de Palacio ha sido comentario obligado en el sector.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Pablo Longueira, extimonel y exsenador UDI. Foto: Mario Tellez.

    Ciento cincuenta encuentros: 100 en la Región Metropolitana y otros 50 a nivel regional. Ese es el objetivo de Pablo Longueira, uno de los fundadores de la UDI e histórico “coronel” que ahora busca volver a presidir el partido tras fichar nuevamente en la tienda, durante los últimos días de enero.

    El despliegue no ha pasado desapercibido en la colectividad ni en La Moneda. Sus movimientos se han convertido en un tema de conversación frecuente entre diferentes personeros del sector. Y es que su regreso ha estado marcado por un tono crítico contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast, evidenciando un contraste con la directiva que actualmente encabeza el diputado Guillermo Ramírez, quien representa a la denominada generación de recambio del gremialismo y que ha mantenido un tono “leal” con el Ejecutivo.

    Por lo mismo, en Palacio comentan que tener a Longueira sentado en el comité político podría ser una fuente de conflicto permanente. Además, sería, dicen, un “cambio de acuerdo”, porque él empujaría una agenda distinta a la de Ramírez.

    El exministro y el mandatario si bien se conocen hace años, su relación no es fluida. Según comentan en el sector, no conversan hace tiempo. Longueira, eso sí, mantiene contacto frecuente con el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    Otros en el Ejecutivo tienen una mirada menos dramática: ven poco probable que la UDI lo elija y transmiten que en otras ocasiones él también ha anunciado su “regreso” y luego se retira.

    Lo cierto es que Longueira está activo. De cara a las elecciones internas que se llevarán a fines de este año, se propuso recorrer el país para sumar al menos 10 mil nuevos adherentes a la UDI, como también lograr que antiguos militantes decidan regresar a la tienda fundada por Jaime Guzmán. Su propósito es visto con atención por dirigentes y parlamentarios de la colectividad. En especial, porque algunos creen que podría lograrlo. Y si lo hace, ganaría terreno para ser el nuevo timonel.

    Aunque Longueira es un liderazgo reconocido en la UDI, son varios los que toman distancia de su regreso. En particular, por lo crítico que se ha mostrado del gobierno de Kast. “Me sorprende el nivel de improvisación en seguridad”, dijo hace unos días en Radio ADN.

    Sus dichos -que son casi tan duros como los de Evelyn Matthei- han molestado mucho a la dirigencia UDI, partido que apuesta por posicionarse como el más leal a la administración de Kast.

    El exministro tiene un diagnóstico crítico del diseño político de La Moneda y así lo ha transmitido a distintos personeros con los que ha sostenido encuentros en los últimos días. La lista contempla alcaldes, parlamentarios e incluso integrantes de directivas de los partidos de Chile Vamos. Hace unos días, de acuerdo a las mismas versiones, sostuvo un almuerzo con la secretaria general de RN, Katherine Martorell. En todos esos encuentros, según quienes conocieron de su contenido, hace análisis del sector y recoge ideas.

    Su objetivo final es tomar control de la UDI y sentar las bases para formar una gran coalición del sector que incluya el denominado 60% de las fuerzas del Rechazo del plebiscito constitucional.

    Longueira ya comenzó a trabajar en un diseño de directiva que incluiría vicepresidencias temáticas, por lo que si gana pretende modificar los estatutos del partido. Por ahora, está dedicado a la redacción de un documento que abordaría los lineamientos de su candidatura.

    Dentro de sus planes en el corto plazo está reunirse con diputados UDI en los próximos días. En el partido identifican que su principal aliado en la bancada es Mario Olavarría.

    Quien también ha respaldado el regreso de Longueira es el exministro Víctor Pérez. En conversación con Emol TV, el extitular de Interior aseguró que la UDI se volvió “irrelevante” y enfatizó que “necesitamos un liderazgo fuerte”. Algo de lo que, cree, Ramírez carece.

    Respecto del posible retorno a la presidenta del partido, Pérez sostuvo que él “quiere transformar a la UDI en un partido que influya, que esté en las poblaciones, en las universidades y que vuelva a mojarse la camisa”. De hecho, Longueira públicamente ha dicho que quiere devolverle a la colectividad el carácter “popular” que le dio Jaime Guzmán, a quien reconoce como una inspiración. Como parte de ese diseño, planea presentarse -en los próximos comicios municipales- como candidato a alcalde por Conchalí.

    Son varios los dirigentes que comenzaron a moverse en un escenario en que Longueira parece no descansar. Mientras la actual mesa empezó a recorrer el país recogiendo ideas para elaborar una propuesta por los 100 días del gobierno de Kast, algunos senadores se han volcado a buscar quién podría ser la carta que le compita al “coronel” e iniciaron algunas gestiones para persuadir al actual presidente de la Cámara, Jorge Alessandri. Sin embargo, el parlamentario les ha entregado una sola respuesta: “Mi compromiso es presidir la Cámara todo el año, hasta marzo”.

    Otros identifican como alternativa al exdiputado Juan Antonio Coloma, sin embargo, transmiten que su nombre no tiene tanta adhesión.

    Más sobre:PolíticaLT SábadoUDIPablo Longueira

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