    Política

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Tras definir no ingresar al gabinete, el exabanderado cuestionó que desde el equipo del presidente electo aún no se les comunique cómo se va a organizar el gobierno, y mantuvo en suspenso si su partido se sumará. "No tenemos suficiente información para formarnos una opinión", afirmó a ocho días de que se dé a conocer el equipo ministerial.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Este lunes no solamente empezó la cuenta regresiva para que en ocho días más José Antonio Kast dé a conocer su futuro gabinete el próximo 20 de enero, sino también para que el Partido Nacional Libertario (PNL) confirme si se sumará o no a la administración del fundador republicano.

    “Va a tener que ser entonces antes de esos ocho días”, dijo ayer el presidente y exabanderado de la colectividad, Johannes Kaiser, consultado respecto a los plazos de su partido para tomar una decisión que, si bien hace unos días parecía bien encaminada, se empezó a enredar durante el fin de semana.

    El domingo, tal como lo había adelantado la semana pasada el vicepresidente del partido, Hans Marowski, en Desde la Redacción de La Tercera, en conversación con Mesa Central, Kaiser cerró completamente la puerta a integrar el gabinete e incluso mantuvo en suspenso si como partido ingresarían o no a la administración.

    “Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones”, afirmó y agregó que “hasta ahora no tenemos una definición respecto de cuál sería el rol que jugaría el Partido Nacional Libertario”.

    Este lunes en la mañana, en tanto, no solo reforzó ese mensaje, sino también cuestionó cómo se ha desarrollado el proceso de la conformación del equipo ministerial, acusando falta de información y poca claridad por parte de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    Valparaiso, 7 de enero 2026 Johannes Kaiser durante la Comision de Derechos Humanos Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo”, recalcó.

    En esa línea, recalcó que “nos falta información. Como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla (...). Aquí el tema no es solamente de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura”.

    La ofensiva de Kaiser no sorprendió en el partido. Y es que pese a que reconocen que las conversaciones con el equipo de Kast han avanzado en “buenos términos” y se han mantenido durante estos días, lo cierto es que miran con preocupación que aún no se les notifique cómo van a colaborar en el Ejecutivo, ni tampoco si tendrán participación en el gabinete.

    Lo anterior, sobre todo considerando que desde un primer minuto comunicaron que tenían un interés particular en áreas como Defensa, Seguridad y Judicial y que, incluso, la semana pasada entregaron una lista con nombres para ministerios, subsecretarías y delegaciones presidenciales, por los cuales -dicen- aún no tienen una respuesta formal.

    En ese contexto, se definió que Kaiser saliera a apurar al republicano: “El PNL en este momento está en conversaciones y está solicitando que nos den una visión un poco más amplia de cuál es la arquitectura del gabinete para poder formar una opinión”.

    Esa solicitud la hicieron llegar al equipo de Kast y particularmente, a Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior, durante el fin de semana.

    Al mismo tiempo, recalcan en libertarios que tampoco han tenido información respecto a eventuales ministros ni los partidos que los liderarán.

    En algunos diputados, por su parte, que a Kaiser no se le ofreciera integrarse al gabinete fue visto como una señal de que en la OPE no quieren que el partido ingrese al equipo ministerial, lo que también molestó en la interna.

    Lo anterior, pese a que varios dirigentes habían llamado a que el líder libertario no asumiera un cargo y se focalizara en hacer crecer el partido.

    Así, aunque en la directiva desdramatizan el tema, saben que el actual escenario va a dificultar que se sumen al gobierno. No solo porque afirman que están contra el tiempo y deben tomar una definición en los próximos días, sino también porque en la colectividad ya está empezando a hacer ruido la conformación del gobierno.

    No solo por la ausencia de información, sino también porque ven con inquietud algunos nombres como el del periodista Guillermo Turner para Defensa, cartera en la que propusieron al general (r), Luis Cuéllar, y también que Chile Vamos o partidos como Demócratas se hagan con el control de áreas que consideran claves y en las que aún no saben quién tomará la posta. Entre ellas, justamente seguridad y justicia.

    En ese contexto, la idea es que este miércoles en la colectividad sostengan una nueva reunión de directiva para definir los pasos a seguir, pero recalcan: la decisión de si sumarse al gobierno o no, no debería extenderse más allá de este fin de semana.

    Respecto a las críticas de Kaiser, este lunes Alvarado se limitó a decir que “quiero dejar claro que el nombramiento del gabinete es una facultad exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, en ese sentido, son sus atribuciones y oportunamente se les informarán a los partidos cuáles son esas definiciones y esas decisiones”.

