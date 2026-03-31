Parte Operación Renta 2026: Los contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) espera recibir más de 5.120.000 declaraciones durante la Operación Renta de este año, cuya etapa de declaración se inicia este miércoles 1 de abril.

El organismo señaló que para preparar este proceso, desde hoy, puso a disposición de más de 4,1 millones de contribuyentes (personas y empresas) una propuesta de declaración elaborada por la propia institución, quienes, una vez que verifiquen que la información está correcta, podrán aceptarla en línea y cumplir de esta manera con su obligación.

Calendario Operación Renta 2026

En detalle, las principales fechas de la Operación Renta de este año son las siguientes:

Para los contribuyentes que declaren entre el 1 y el 8 de abril y pidan su devolución por depósito se les pagará el 29 de abril y lo que lo hagan vía cheque se les pagará el 29 de mayo.

Los que declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo por depósito y 29 de mayo por cheque.

Los que declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo tendrán su devolución por depósito el 27 de mayo y por cheque el 29 de mayo.

La primera emisión será solo devolución para personas naturales. Si el monto de la devolución es superior a $3 millones, el cheque se enviará al domicilio del contribuyente.

Si es inferior a $3 millones, el cheque quedará disponible para pago en las cajas de BancoEstado.

En el caso de las declaraciones con pago la fecha de presentación será del 8 al 30 de abril.

El SII recomendó a personas y empresas revisar previamente su propuesta de declaración en detalle, de manera que, si detectan alguna inconsistencia, puedan comunicarse con la entidad informante respectiva, para pedir la corrección, con el objeto de que esto no afecte su declaración, recordando que, si la información es correcta, se puede aceptar en línea y enviar solo a partir del 1 de abril.

NOVEDADES

En esta Operación Renta el SII implementó una serie de medidas para facilitar el proceso de declaración para intermediarios y empresas. Concretamente, puso por primera vez a su disposición información sobre las validaciones o cruces informáticos que el SII realiza respecto de las principales Declaraciones Juradas de Renta, así como de las propias Declaraciones de Renta.

En este marco, primero desde inicios de febrero, el Servicio puso a disposición de los profesionales tributarios toda la información respecto de las validaciones más relevantes que aplica la institución para verificar si las declaraciones juradas cuentan o no con inconsistencias y, de esta forma, evitar que resulten observadas.

Adicionalmente, durante marzo se agregó a este espacio la información relativa a las validaciones que operan en el formulario 22, cuáles son las validaciones más críticas, especialmente aquellas que comparan el F22 contra otras fuentes de información; el aplicativo “Información para empresas” y la propuesta de códigos del F22 para empresas de Primera Categoría, además de ejemplos concretos de validaciones y, finalmente, una breve descripción de cambios aplicados en el F22 este año.

Lo que se busca con esta medida es poder resolver con tiempo las diferentes dudas que puedan tener los profesionales tributarios, para disminuir al máximo posible las observaciones en las declaraciones que recibamos en este proceso de Renta 2026, señaló el SII.

Se incorpora desde este año que los contribuyentes de Primera Categoría cuentan con un nuevo esquema declarativo basado en información tributaria efectiva que el Servicio ya posee, consistente en la propuesta de algunos códigos del Formulario 22.

Este desarrollo tecnológico permitirá desde este año mostrar los montos sugeridos en determinados códigos del F22. También levantará alertas de modificación, mediante ciertas validaciones, de forma que cuando el usuario cambie un monto propuesto por el Servicio en base a las distintas fuentes de información disponibles, le mostrará la diferencia determinada. El contribuyente igualmente podrá continuar con su declaración, confirmando el monto editado (lo que podría generar una observación posterior) o bien, utilizar el código propuesto por el Servicio.

El objetivo del Servicio es facilitar el cumplimiento tributario de todos los contribuyentes, por lo que este año se ajustaron y desarrollaron nuevas funcionalidades en los Asistentes que permitan presentar la Declaración de Renta de la forma más sencilla posible, dijo el SII.

Por una parte, se potenciaron las funcionalidades del asistente de Renta Presunta, que entrega una navegación personalizada según la actividad del contribuyente: Agrícola, Transporte de Pasajeros y/o Carga, y Venta de Minerales. Recoge datos de todas las fuentes de información del Servicio, como el Catastro de Bienes Raíces Agrícolas y Forestales, y de otras instituciones públicas, como el Catastro de Vehículos del Registro Civil e Identificación, para que completarlo sea simple para los contribuyentes, permitiendo a sociedades o personas jurídicas acceder a la propuesta de códigos para su Formulario 22.

En el ámbito de Bienes Raíces, además del asistente de arriendos, que facilita la declaración de los ingresos recibidos durante 2025 por concepto de arriendo y/o usufructos de Bienes Raíces, el Servicio adecuó el Asistente de Venta o Enajenación de bienes raíces, con el objeto de entregar nuevas facilidades para que los contribuyentes puedan declarar de manera más simple estos ingresos y facilitar el pago de impuestos, cuando corresponda.

Además, el SII sigue potenciando la herramienta Escritorio Contable, creada especialmente para que quienes se desempeñan en contabilidad o asesoría tributaria, puedan realizar todos los trámites de sus clientes asociados a la Declaración de Renta en su mismo lugar. Esta herramienta permite que contadores y asesores tributarios accedan a la información de sus clientes con su propia clave, evitando el riesgo que implica que los contribuyentes compartan información tan sensible. Además, cuando los contribuyentes lo requieran, podrán revocar o ampliar la autorización.

Finalmente, para acompañar en este proceso de Declaración, a los contribuyentes, el SII reforzará sus canales de atención, poniendo a disposición de los contribuyentes 115 puntos de atención presencial en el país mediante convenios con 49 instituciones educativas, culturales y públicas, los que se suman a la atención que se entrega en las 71 oficinas del Servicio y a través de su mesa de ayuda (232525575), plataforma que será reforzada este año mediante el uso de mensajería automatizada en el IVR, que considerará las preguntas más frecuentes de Renta para ser respondidas mediante este mecanismo automático.