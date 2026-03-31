SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Parte Operación Renta 2026: Los contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes

    En tanto los que declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo por depósito y 29 de mayo por cheque.

    Por 
    Patricia San Juan
    Parte Operación Renta 2026: Se espera recibir más de 5 millones de declaraciones DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Servicio de Impuestos Internos (SII) espera recibir más de 5.120.000 declaraciones durante la Operación Renta de este año, cuya etapa de declaración se inicia este miércoles 1 de abril.

    El organismo señaló que para preparar este proceso, desde hoy, puso a disposición de más de 4,1 millones de contribuyentes (personas y empresas) una propuesta de declaración elaborada por la propia institución, quienes, una vez que verifiquen que la información está correcta, podrán aceptarla en línea y cumplir de esta manera con su obligación.

    Calendario Operación Renta 2026

    En detalle, las principales fechas de la Operación Renta de este año son las siguientes:

    Para los contribuyentes que declaren entre el 1 y el 8 de abril y pidan su devolución por depósito se les pagará el 29 de abril y lo que lo hagan vía cheque se les pagará el 29 de mayo.

    Los que declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo por depósito y 29 de mayo por cheque.

    Los que declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo tendrán su devolución por depósito el 27 de mayo y por cheque el 29 de mayo.

    La primera emisión será solo devolución para personas naturales. Si el monto de la devolución es superior a $3 millones, el cheque se enviará al domicilio del contribuyente.

    Si es inferior a $3 millones, el cheque quedará disponible para pago en las cajas de BancoEstado.

    En el caso de las declaraciones con pago la fecha de presentación será del 8 al 30 de abril.

    El SII recomendó a personas y empresas revisar previamente su propuesta de declaración en detalle, de manera que, si detectan alguna inconsistencia, puedan comunicarse con la entidad informante respectiva, para pedir la corrección, con el objeto de que esto no afecte su declaración, recordando que, si la información es correcta, se puede aceptar en línea y enviar solo a partir del 1 de abril.

    NOVEDADES

    En esta Operación Renta el SII implementó una serie de medidas para facilitar el proceso de declaración para intermediarios y empresas. Concretamente, puso por primera vez a su disposición información sobre las validaciones o cruces informáticos que el SII realiza respecto de las principales Declaraciones Juradas de Renta, así como de las propias Declaraciones de Renta.

    En este marco, primero desde inicios de febrero, el Servicio puso a disposición de los profesionales tributarios toda la información respecto de las validaciones más relevantes que aplica la institución para verificar si las declaraciones juradas cuentan o no con inconsistencias y, de esta forma, evitar que resulten observadas.

    Adicionalmente, durante marzo se agregó a este espacio la información relativa a las validaciones que operan en el formulario 22, cuáles son las validaciones más críticas, especialmente aquellas que comparan el F22 contra otras fuentes de información; el aplicativo “Información para empresas” y la propuesta de códigos del F22 para empresas de Primera Categoría, además de ejemplos concretos de validaciones y, finalmente, una breve descripción de cambios aplicados en el F22 este año.

    Lo que se busca con esta medida es poder resolver con tiempo las diferentes dudas que puedan tener los profesionales tributarios, para disminuir al máximo posible las observaciones en las declaraciones que recibamos en este proceso de Renta 2026, señaló el SII.

    Se incorpora desde este año que los contribuyentes de Primera Categoría cuentan con un nuevo esquema declarativo basado en información tributaria efectiva que el Servicio ya posee, consistente en la propuesta de algunos códigos del Formulario 22.

    Este desarrollo tecnológico permitirá desde este año mostrar los montos sugeridos en determinados códigos del F22. También levantará alertas de modificación, mediante ciertas validaciones, de forma que cuando el usuario cambie un monto propuesto por el Servicio en base a las distintas fuentes de información disponibles, le mostrará la diferencia determinada. El contribuyente igualmente podrá continuar con su declaración, confirmando el monto editado (lo que podría generar una observación posterior) o bien, utilizar el código propuesto por el Servicio.

    El objetivo del Servicio es facilitar el cumplimiento tributario de todos los contribuyentes, por lo que este año se ajustaron y desarrollaron nuevas funcionalidades en los Asistentes que permitan presentar la Declaración de Renta de la forma más sencilla posible, dijo el SII.

    Por una parte, se potenciaron las funcionalidades del asistente de Renta Presunta, que entrega una navegación personalizada según la actividad del contribuyente: Agrícola, Transporte de Pasajeros y/o Carga, y Venta de Minerales. Recoge datos de todas las fuentes de información del Servicio, como el Catastro de Bienes Raíces Agrícolas y Forestales, y de otras instituciones públicas, como el Catastro de Vehículos del Registro Civil e Identificación, para que completarlo sea simple para los contribuyentes, permitiendo a sociedades o personas jurídicas acceder a la propuesta de códigos para su Formulario 22.

    En el ámbito de Bienes Raíces, además del asistente de arriendos, que facilita la declaración de los ingresos recibidos durante 2025 por concepto de arriendo y/o usufructos de Bienes Raíces, el Servicio adecuó el Asistente de Venta o Enajenación de bienes raíces, con el objeto de entregar nuevas facilidades para que los contribuyentes puedan declarar de manera más simple estos ingresos y facilitar el pago de impuestos, cuando corresponda.

    Además, el SII sigue potenciando la herramienta Escritorio Contable, creada especialmente para que quienes se desempeñan en contabilidad o asesoría tributaria, puedan realizar todos los trámites de sus clientes asociados a la Declaración de Renta en su mismo lugar. Esta herramienta permite que contadores y asesores tributarios accedan a la información de sus clientes con su propia clave, evitando el riesgo que implica que los contribuyentes compartan información tan sensible. Además, cuando los contribuyentes lo requieran, podrán revocar o ampliar la autorización.

    Finalmente, para acompañar en este proceso de Declaración, a los contribuyentes, el SII reforzará sus canales de atención, poniendo a disposición de los contribuyentes 115 puntos de atención presencial en el país mediante convenios con 49 instituciones educativas, culturales y públicas, los que se suman a la atención que se entrega en las 71 oficinas del Servicio y a través de su mesa de ayuda (232525575), plataforma que será reforzada este año mediante el uso de mensajería automatizada en el IVR, que considerará las preguntas más frecuentes de Renta para ser respondidas mediante este mecanismo automático.

    Más sobre:Operación RentaOperación Renta 2026SIIImpuestos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

    Justicia ficha a abogada con experiencia en el INDH como nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan de Búsqueda

    “Intentan reescribir la historia”: Oposición condena desvinculación de funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda

    Caso Bruma: Corte de Apelaciones mantiene medidas cautelares de tripulantes del Cobra

    Quiroz y Pacheco se reúnen para conversar de la situación de Codelco de cara a la próxima junta de accionistas

    Gobierno alista ingreso de proyectos contra la violencia escolar para la próxima semana

    Lo más leído

    1.
    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    2.
    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    3.
    Electrolux Group anuncia el cierre de su fábrica de electrodomésticos en Maipú

    Electrolux Group anuncia el cierre de su fábrica de electrodomésticos en Maipú

    4.
    Salvador Said, presidente Scotiabank: “Chile ha comenzado a recuperar certezas y el escenario político se ha estabilizado”

    Salvador Said, presidente Scotiabank: “Chile ha comenzado a recuperar certezas y el escenario político se ha estabilizado”

    5.
    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Justicia ficha a abogada con experiencia en el INDH como nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan de Búsqueda
    Chile

    Justicia ficha a abogada con experiencia en el INDH como nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan de Búsqueda

    “Intentan reescribir la historia”: Oposición condena desvinculación de funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda

    Caso Bruma: Corte de Apelaciones mantiene medidas cautelares de tripulantes del Cobra

    Parte Operación Renta 2026: Los contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes
    Negocios

    Parte Operación Renta 2026: Los contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes

    Quiroz y Pacheco se reúnen para conversar de la situación de Codelco de cara a la próxima junta de accionistas

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación
    Tendencias

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    En el peor momento de su historia: Italia cae ante Bosnia y Herzegovina y se pierde su tercer Mundial consecutivo
    El Deportivo

    En el peor momento de su historia: Italia cae ante Bosnia y Herzegovina y se pierde su tercer Mundial consecutivo

    En vivo: la U visita a Audax Italiano en La Florida por la Copa de la Liga

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy
    Cultura y entretención

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy

    Lanzan tráiler de la película sobre Backrooms: el fenómeno de terror analógico que perturba a Internet

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca
    Mundo

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

    Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal
    Paula

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez