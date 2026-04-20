SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Vacancia de oficinas clase A sube levemente en primer trimestre, pero se anticipa repunte de nuevos proyectos

    Entre este año y 2029 se proyecta la entrada de cerca de 90 mil m2, pero hay otros 100 mil m2 que están en etapa de propuesta, y que podrían gracias al buen desempeño del mercado de oficinas clase A.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El último informe de oficinas clase de la asesora inmobiliaria Cushman & Wakefield correspondiente al primer trimestre del este 2025 evidenció optimismo para el futuro de la industria. El documento apunta a mejores expectativas de inversión ante el buen desempeño de este tipo de activos en el último tiempo.

    “Desde la perspectiva de inversión, un entorno de tasas más estables, un tipo de cambio contenido y condiciones financieras externas algo más favorables —respaldadas por una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos— podrían sentar las bases para una reactivación progresiva del interés por activos de oficinas, aunque la incertidumbre económica y política seguiría condicionando el ritmo de nuevas decisiones de inversión“, dice el informe.

    Durante la pandemia, el mercado se ralentizó ante las expectativas de que el teletrabajo se volviera una realidad permanente, dejando completamente de lado la presencialidad. Así, la inversión se mantuvo cautelosa esperando a ver cómo avanzaba la situación. Pero de todas formas siguieron desarrollándose proyectos, que en la actualidad ya están entrando al mercado.

    En el primer trimestre del 2026 destacó la inauguración final de los últimos metros cuadrados de oficinas del MUT pendientes en sus 4 torres, además del ingreso del edificio HUB Manquehue. Así, entró un total de más de 9 mil m2.

    Para este año, adicionalmente, se proyecta el ingreso de 41 mil m2 “impulsados principalmente por el proyecto de oficinas de Parque Arauco, que aportará 23.400 m2, junto con el ingreso de la última etapa del Costanera Center, que sumará cerca de 18.000 m2. Entre 2027 y 2029 se espera un ingreso acotado de nueva superficie, del orden de 49.000 m2, correspondiente a proyectos actualmente en construcción, entre los que destacan Campus Santander y Nativo”, detalla Cushman & Wakefield.

    Para el periodo 2027-2029, se estima que entren cerca de 50 mil m2.

    La asesora inmobiliaria adelantó que hay cerca de 100 mil m2 en propuesta, es decir, proyectos que aún no han iniciado sus obras. Eso sí, apuntan a que “el dinamismo observado en el desarrollo y la inversión sugiere un posible repunte en nuevos proyectos, apoyado en los resultados favorables que ha mostrado el mercado durante 2025″, dice el informe.

    Desempeño del primer trimestre

    Entre enero y marzo la tasa de vacancia registró un leve incremento hasta 9,4%, lo que se explica por el ingreso de nueva oferta. “Excluyendo este efecto, el mercado habría mostrado un comportamiento más estable, con una tendencia a la baja en la vacancia“, explicó la consultora.

    Además, la vacancia de vio afectada por la desocupación de algunos espacios en Santiago Centro, debido a que varias instituciones públicas se trasladaron a edificios más cercanos al Palacio de La Moneda.

    En el trimestre, la mayor parte de la demanda se concentró en Providencia, Nueva Providencia y Vitacura. En este último sector, la mayor demanda se explica por las perspectivas de mejor accesibilidad con la línea 7 del Metro.

    “La oferta disponible mantiene el volumen de los 170.000 m2, reflejando un inventario saludable y equilibrado entre nuevos ingresos y demanda. El trimestre cerró con 4.627 m2 de absorción neta, estableciendo un balance parejo entre colocaciones y devoluciones, en un contexto donde los edificios nuevos siguen captando la mayor parte del interés corporativo“, dijo Cushman & Wakefield.

    La firma además destacó que durante el trimestre hubo un preferencia por las oficinas sin habilitación, consolidando en 54,5% en total de la demanda.

    “Las grandes corporaciones que buscan superficies sobre los 2.000 m², hoy no encuentran fácilmente oficinas habilitadas de alto estándar. Esto ha impulsado una mayor preferencia por espacios sin habilitar, que les permiten diseñar sus oficinas desde cero, repensando sus formas de trabajar, en edificios más nuevos que cuentan mayores tecnologías y eficiencia energética”, explicó Rosario Meneses, subgerente de Market Research de Cushman & Wakefield Chile.

    Este fenómeno se observa en edificios recientemente inaugurados, ubicados en sectores consolidados como Providencia y Vitacura, donde proyectos como Almirante Pastene, Atempora y Paul Claudel han concentrado gran parte de la demanda corporativa.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioOficinasCushman & WakefieldInversiónConstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cristián Labbé renuncia al Partido Nacional Libertario: “Cuando yo era militante y di mi opinión, se me juzgó”

    Trece homicidios se registraron durante la tercera semana de abril: 38,1% menos que en igual periodo de 2025

    Lincolao valora detención de tres estudiantes por agresión en su contra: “Este caso es un precedente y puede dar guía”

    Ante posible rechazo a idea de legislar: oficialismo presiona a la oposición por debatir megarreforma y no tomar una “posición ideológica”

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    Lo más leído

    1.
    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    2.
    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    3.
    “Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus

    “Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus

    4.
    Por qué el salario mínimo no debe subir sobre la inflación, según LyD

    Por qué el salario mínimo no debe subir sobre la inflación, según LyD

    5.
    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Cristián Labbé renuncia al Partido Nacional Libertario: “Cuando yo era militante y di mi opinión, se me juzgó”
    Chile

    Cristián Labbé renuncia al Partido Nacional Libertario: “Cuando yo era militante y di mi opinión, se me juzgó”

    Trece homicidios se registraron durante la tercera semana de abril: 38,1% menos que en igual periodo de 2025

    Lincolao valora detención de tres estudiantes por agresión en su contra: “Este caso es un precedente y puede dar guía”

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes
    Negocios

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes

    Por qué el salario mínimo no debe subir sobre la inflación, según LyD

    “Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia
    Tendencias

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Nicolás Jarry se baja antes de competir y Christian Garin supera a Ugo Blanchet en la qualy del Masters de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry se baja antes de competir y Christian Garin supera a Ugo Blanchet en la qualy del Masters de Madrid

    “Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League

    La Comisión de Árbitros implementa el VAR remoto en la Liga de Primera

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino
    Cultura y entretención

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino

    Metro de Santiago y Universidad de Chile firman acuerdo para llevar nueva sala del MAC a estación Bellas Artes

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán
    Mundo

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    “Gritó a sus asesores durante horas”: Revelan la polémica reacción de Trump durante rescate de piloto en Irán

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores