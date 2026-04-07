Inflación al alza y menor crecimiento: las advertencias del FMI por el impacto global de la guerra en Irán

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrentará inevitablemente un escenario de mayor inflación y menor crecimiento como consecuencia de la guerra en Irán, en momentos en que el organismo se prepara para recortar sus proyecciones.

“Todos los caminos conducen ahora a precios más altos y un crecimiento más lento”, señaló Georgieva en una entrevista con Reuters el lunes por la noche.

Antes del conflicto, el FMI preveía una leve mejora en sus estimaciones, proyectando un crecimiento global de 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027. Sin embargo, esas perspectivas se han visto alteradas por el impacto del conflicto, cuyos efectos —según la economista— no se disiparán rápidamente, incluso si la guerra concluye en el corto plazo.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán hace seis semanas generó un shock relevante en la oferta energética global, tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave que paralizó el tráfico en el Golfo. Esto disparó el precio del petróleo más de 55% en un mes y el barril empieza a acostumbrarse a estar por sobre los US$ 100.

El precio del petróleo se ha disparado a más de US$ 100 tras guerra en Irán. ANGUS MORDANT

Aunque el tránsito marítimo ha comenzado a recuperarse -con ocho buques transitando el lunes, frente a menos de dos diarios en marzo, según S&P Global Market Intelligence-, los volúmenes siguen muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

En 2025, el paso registraba un promedio de 20 millones de barriles diarios de crudo y derivados. Actualmente, la oferta global de petróleo se ha reducido en 13%, de acuerdo con el FMI, mientras que otras cadenas de suministro críticas también han sufrido daños significativos.

Georgieva advirtió que los países más pobres, especialmente aquellos con menores reservas, serán los más afectados por este escenario.

“Estamos en un mundo de elevada incertidumbre”, sostuvo, aludiendo a factores como tensiones geopolíticas, avances tecnológicos, shocks climáticos y cambios demográficos.

“Todo esto significa que, después de recuperarnos de este shock, debemos mantenernos alerta ante el siguiente”, agregó.

El deterioro simultáneo de las perspectivas de inflación y crecimiento ha reactivado temores de una posible “estanflación” entre consumidores, empresarios y responsables de políticas públicas.

La guerra en Irán marcará además la agenda de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial la próxima semana, donde Georgieva presentará un discurso el jueves.

En esa línea, Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, señaló en declaraciones que reproduce CNBC que “direccionalmente, es estanflación”, al describir el fenómeno como una combinación de mayor inflación y menor crecimiento económico.

La cuenta regresiva hacia Teherán convierte este martes en uno de los días más tensos del conflicto.

“Trump fijó las 20:00 horas ET de hoy como plazo definitivo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de ataques a centrales eléctricas y puentes iraníes. Las señales son contradictorias: el mandatario alternó entre advertencias de “desatar el infierno” y afirmaciones de que las negociaciones “iban muy bien”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.