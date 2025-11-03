OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Opinión

Gastar mejor: el mensaje del FMI para el mundo (y Chile)

Javier SalinasPor 
Javier Salinas
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En un mundo que sigue tratando de resolver diversos desafíos estructurales, el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre envió una clara señal a todos los países: no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Esa frase, tan simple como contundente, debería hacer eco en América Latina y, de modo especial, en Chile.

La región enfrenta una doble presión: niveles de endeudamiento crecientes y un elevado grado de rigidez del gasto público, lo que limita la capacidad de reorientarse hacia inversión productiva, capital humano y digitalización. En ese escenario, mejorar la calidad del gasto no es un ejercicio tecnocrático; es una condición para recuperar dinamismo económico y proteger a los más vulnerables.

Chile sobresale respecto a sus vecinos: marcos fiscales sólidos, reglas de balance estructural y disciplina macro que han permitido navegar diferentes crisis. Sin embargo, estar bien no significa estar exento de desafíos. El país se encuentra en medio de un ciclo electoral presidencial y legislativo donde conviven propuestas de perfiles distintos: algunas campañas plantean recortes de gasto y disminución de impuestos; otras, reasignación de recursos sin reducir la carga tributaria; y casi todas apelan al concepto de “eficientar” el gasto público. La coincidencia en el diagnóstico, sin embargo, no asegura precisión en la solución. Es en este contexto donde la noción de gastar mejor adquiere pleno sentido. No implica renunciar a propósitos sociales y de desarrollo, sino buscar programas que demuestren impacto y que puedan sostenerse fiscalmente.

¿Qué implica gastar mejor para Chile? Primero, aumentar la flexibilidad del presupuesto, enfrentando la creciente rigidez que introducen pensiones, salud y subsidios automáticos, para liberar espacio fiscal hacia áreas con mayor retorno social y productivo. Segundo, reforzar la institucionalidad fiscal, con reglas cada vez más creíbles, mecanismos de rendición de cuentas cada vez más exigentes y, por qué no, instituciones autónomas más empoderadas (en sus atribuciones y recursos; ha habido avances en esta materia durante los últimos años, pero queda camino por recorrer). Tercero, reconocer que la sostenibilidad fiscal también importa para el bolsillo de todos: si el gasto y la deuda no se ajustan a tiempo, la percepción de riesgo país se deteriora, las tasas suben (no solo para el gobierno, sino para familias y empresas) y las condiciones de financiamiento se encarecen, comprometiendo la inversión y el crecimiento de mediano plazo.

Chile cuenta con un piso institucional que pocos países de la región poseen. Pero las ventajas no son eternas: se mantienen cuando se traducen en resultados. En un momento de decisiones relevantes, el debate fiscal no puede reducirse a la ilusión de hacer más con menos sin un plan claro.

Esta no es la primera vez que escuchamos esta frase en Chile, pero, con gastar mejor como leitmotiv, el país tiene la oportunidad de transformar disciplina y eficiencia en una narrativa de largo plazo que trascienda campañas y gobiernos. Aprovecharla dependerá de nuestra capacidad de priorizar lo que funciona, corregir lo que no y sostener el consenso fiscal que ha sido clave para nuestro desarrollo.

*El autor de la columna es economista jefe de Larraín Vial Research

Más sobre:OpiniónGasto fiscal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

Gobierno responde a críticas de Kaiser contra SML: “Las mismas personas deben verificar tanta aberración que se dice”

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar inmigrantes ilegales detenidos en Chile a megacárcel de Bukele

El crítico Javier Edwards y el boom de comentar libros en la web: “Internet parece dominada por contenidos ruidosos”

Con 15 estrenos absolutos y un renovado foco en la música chilena, parte el 34º Festival de Música Contemporánea UC

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

Lo más leído

1.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

2.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas
Chile

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Gobierno responde a críticas de Kaiser contra SML: “Las mismas personas deben verificar tanta aberración que se dice”

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle
Negocios

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle

Tasa de desocupación extranjera baja en el trimestre julio-septiembre

Gastar mejor: el mensaje del FMI para el mundo (y Chile)

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta deja el fútbol tras dura lesión y rescindir contrato con los cruzados
El Deportivo

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta deja el fútbol tras dura lesión y rescindir contrato con los cruzados

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Brayan Cortés festeja en Uruguay: Peñarol vence a Defensor Sporting y se corona campeón del Clausura

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años
Cultura y entretención

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

El crítico Javier Edwards y el boom de comentar libros en la web: “Internet parece dominada por contenidos ruidosos”

Con 15 estrenos absolutos y un renovado foco en la música chilena, parte el 34º Festival de Música Contemporánea UC

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”
Mundo

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró “en una nueva era nuclear”

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló
Paula

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo