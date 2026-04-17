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    Macron apoya el alto el fuego en Líbano pero alerta de que podría estar “debilitado” por “operaciones militares”

    Macro apuntó que "Hezbolá debe renunciar a las armas” y que “Israel debe respetar la soberanía libanesa y detener la guerra”.

    Por 
    Europa Press
    Christian Hartmann

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este viernes su apoyo al anuncio de alto el fuego entre Israel y Líbano, si bien ha mostrado ya su “preocupación” por el hecho de que el pacto “pueda estar ya debilitado” a causa de “operaciones militares” durante las últimas horas.

    “Apoyo plenamente el alto el fuego entre Hezbolá e Israel tal que anunció ayer el presidente (estadounidense, Donald) Trump. También expreso mi preocupación por el hecho de que ya pueda estar debilitado por la continuación de operaciones militares”, ha indicado a través de un mensaje en redes sociales.

    “Pido seguridad para las poblaciones civiles de ambos lados de la frontera entre Líbano e Israel”, ha manifestado Macron, quien ha subrayado que “Hezbolá debe renunciar a las armas” y que “Israel debe respetar la soberanía libanesa y detener la guerra”.

    El mensaje ha sido publicado unas horas después de que el Ejército de Líbano haya denunciado de madrugada “varias violaciones” del alto el fuego por parte de Israel poco después de su entrada en vigor. Así, ha criticado “varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos” en el sur del país.

    Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) esgrimieron en un mensaje publicado poco después de entrar en vigor el acuerdo que mantendrá su despliegue de posiciones en el sur de Líbano. De hecho, ha solicitado a los residentes del sur de Líbano que “no se trasladen al sur del río Litani” por cuestiones de seguridad.

    Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

    Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

    Más sobre:LíbanoMacronHezboláIsraelFrancia

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