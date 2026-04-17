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    Detienen a cuatro sujetos que descargaban artículos robados desde un camión en El Bosque

    Los sujetos estaban descargando cajas de shampoo el cual había sido robado la mañana del jueves 16 de abril.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cuatro sujetos fueron detenidos tras ser sorprendidos descargando artículos robados desde un camión en la comuna del Bosque.

    Los hechos se registraron cuando personal policial se encontraba realizando patrullajes preventivos por calle General Silva, donde se percataron de la presencia de varios sujetos que descargaban cajas desde un camión.

    Al advertir la presencia policial, los sujetos huyeron del lugar, lo cual inició una persecución la cual culminó con cuatro sujetos detenidos.

    Los sujetos corresponden a cuatro chilenos, todos mayores de edad y con antecedentes policiales.

    Las cajas contenían shampoo, y de acuerdo a lo que detalló el mayor Matías Fernández, de la 39° Comisaría El Bosque, "las diligencias investigativas permitieron establecer que la carga fue robada durante la mañana del jueves 16 de abril en la comuna San Bernardo, hecho denunciado a la 62° comisarías".

    Más sobre:CarabinerosPolicialEl Bosque

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