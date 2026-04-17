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    El Ejército de Líbano denuncia “varias violaciones” del alto el fuego por parte de Israel

    Las fuerzas militares libanesas además renovaron su llamado a abstenerse de regresar a los pueblos y localidades del sur del país, y aseguraron que continúan "tomando las medidas necesarias para preservar la seguridad de los ciudadanos”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Estragos causados por un bombardeo israelí en territorio libanés. Foto: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo. Europa Press/Contacto/Marwan Naa

    El Ejército de Líbano alertó en la madrugada de este viernes de varias violaciones del alto al fuego negociado entre autoridades libanesas e israelíes, alrededor de tres horas después de que el mismo entrara en vigor.

    “El mando del Ejército renueva su llamado a los ciudadanos a abstenerse de regresar a los pueblos y localidades del sur”, insistió el cuerpo de seguridad libanés en un mensaje publicado en redes sociales, donde el portavoz castrense advirtió de “varias violaciones del acuerdo” tras el registro de “varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos”.

    La fuerza de seguridad luego insistió sobre la “necesidad” de “cumplir con las directrices de las unidades militares desplegadas para preservar la seguridad, especialmente durante las horas de la noche, y evitar acercarse a las zonas peligrosas”, al tiempo que señaló que su mando “continúa tomando las medidas necesarias para preservar la seguridad de los ciudadanos”.

    Minutos antes, la milicia libanesa había informado que una de sus patrullas fue blanco de “disparos por parte de hombres armados” en el barrio de Bab al Tabane, en la ciudad de Trípoli, en el norte del país.

    Debido al ataque, un militar falleció y otros dos resultaron heridos, mientras trataban de “disolver una pelea que involucraba disparos de armas de guerra entre varias personas”.

    “Las unidades militares procedieron a rodear la zona e iniciaron operaciones de asalto para detener a los autores de los disparos”, precisó el Ejército, agregando que se inició una investigación “bajo la supervisión de la Justicia competente y continúa el seguimiento para detener a todos los implicados”.

    Las fuerzas militares del Líbano también señalaron que “tras la entrada en vigor del alto al fuego”, un número indeterminado de ciudadanos procedió a “disparar al aire con armas de guerra y proyectiles de cohetes”, lo que, alertó, “pone en peligro la vida de la ciudadanía y causa daños en las propiedades públicas y privadas”.

    “La cúpula del Ejército advirtió sobre este fenómeno peligroso y llama a los ciudadanos a respetar las leyes y no disparar bajo ninguna circunstancia”, argumento, confirmando que “perseguirá a los autores de los disparos, trabajará en su detención y los remitirá a la justicia competente”.

    Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron en un mensaje publicado en redes sociales, poco después de entrar en vigor el acuerdo, que mantendrán su despliegue de posiciones en el sur de Líbano.

    De hecho, su portavoz en árabe, Avichai Adrai, se dirigió a los residentes del sur de Líbano para instarles a “no trasladarse al sur del río Litani” por cuestiones de seguridad.

    Desde que comenzaron los ataques de Israel en territorio libanés, el pasado 2 de marzo, el Ejército israelí además ha hecho múltiples llamados a la población libanesa para que abandone todas las zonas del sur del río Zahrani.

    Este se sitúa aún más al norte del río Litani y fue elegido como frontera natural del territorio que las autoridades israelíes amenazaron con ocupar en el marco de su última ofensiva, recalcando que “actuará con fuerza” contra las “actividades terroristas de Hezbolá”.

    Más sobre:LíbanoEjércitoIsraelAlto al fuegoFuerzas de Defensa de IsraelAvichai AdraiMundo

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