“Lamine, tu Champions tiene que esperar...”: en España apuntan a Yamal tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético

El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona de la Champions League. Tras el partido, la prensa española analizó la llave que ganó el equipo de Diego Simeone. Fue un 2-1 para el cuadro catalán, peor el global dijo 3-2 a favor de los colchoneros.

“El Atlético proclama la república”, título Marca. “Un gol de Lookman decide una eliminatoria que el Barça equilibra en el arranque con dianas de Lamine y Ferran, pero en la que el equipo rojiblanco se sostiene después de forma agónica”, añaden en la bajada.

El mismo diario, eso sí, dedicó un artículo a Lamine Yamal, quien estuvo en el foco de los reflectores. “Lamine, tu Champions tiene que esperar”, establecen.

“Lamine es una estrella mundial cuando apenas tiene 18 años. Balón de Plata el curso pasado, a este nivel peleará siempre el esférico dorado. Y al 10, cuyo talento es una barbaridad, le motivan estos partidos como demostró incluso en la previa. Y la Champions. Y los grandes escenarios. Y no arrugarse en ambientes hostiles. Y... Y otra vez se queda sin título. Ya el curso pasado firmó una gran semifinal ante el Inter de Milán... pero los azulgrana no llegaron a la gran final. En este, ha sido el Atlético el que se ha cargado a un equipo, el Barça de Lamine, que tendrá que esperar otro curso para ganar un título que se le resiste a los azulgrana desde 2015”, relatan.

En AS, en tanto, destacan el carácter del Atlético. “Sangre, sudor y semifinales”, indica el periódico. “El Metropolitano alzaba sus banderas tratando también de empujar, acelerar el tiempo, que llegara ya el final, en este partido ya por siempre prendido a su historia. Ese final que llegó en el 98′. La grada había perdido años, había sumado arrugas pero lo había logrado: la semifinal. Y que siga sonando alto en Europa el Thunderstack", describe el cierre de la crónica.

Sport, por otro lado, elevó lo hecho por la visita. “Cruel KO para un Barça que murió con las botas puestas en el Metropolitano”, titulan. “No hubo remontada. Pero absolutamente nadie en el barcelonismo podrá reprochar nada a un Barça que fue muy superior durante casi todo el partido y que tuvo el pase a semifinales a tocar (1-2)”, agregan de entrada.