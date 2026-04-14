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    El lamento de Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético en Champions: “Merecíamos avanzar”

    El técnico del equipo catalán reconoció la decepción del resultado, pero defendió el rendimiento de su equipo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El lamento de Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético en Champions: “Merecíamos avanzar”. Foto: @fcbarcelona

    Hansi Flick analizó eliminación del Barcelona frente al Atlético de Madrid en la Champions League. Si bien ganaron por 2-1, el resultado global favoreció a los colchoneros. El técnico del cuadro catalán destacó el rendimiento de sus jugadores pese a la decepción por quedar fuera de la competencia. “Hicimos un fantástico primer partido, tuvimos que ganar más goles”, señaló.

    El entrenador lamentó el gol que inclinó la llave para los dirigidos por Diego Simeone. “No lo esperábamos. Así es el fútbol. Cuando ves dos partidos, creo que merecemos estar en la semifinal”, afirmó.

    A pesar del resultado adverso, Flick insistió en destacar la respuesta competitiva del Barcelona. “La mentalidad y la actitud aparecen en el partido. Estoy muy orgulloso de eso”, sostuvo.

    El técnico alemán también contextualizó la eliminación dentro de un proceso deportivo que vive el club blaugrana. “Tenemos un equipo joven y creo que pueden mejorar y van a mejorar en la próxima temporada”, explicó.

    En esa línea, reconoció el impacto emocional de la derrota. “Por supuesto, todos estamos decepcionados: los fanáticos, mis ayudantes... Es normal, porque para todos es un gran sueño ganar la Champions League”, dijo.

    Respecto a las decisiones arbitrales durante la serie, Flick evitó entrar en controversias. “No quiero hablar sobre eso, porque no puedo cambiar estas cosas. Tengo que aceptarlo”, indicó.

    El siguiente objetivo

    Tras quedar fuera del torneo continental, Flick dejó claro que el foco inmediato del Barcelona estará en la competencia local, donde el equipo tiene ventaja en la lucha por el título de la LaLiga. “El siguiente paso es ser campeones. Estamos en camino, pero todavía no hemos terminado. Tenemos más partidos y hay que hacer exactamente lo mismo que hoy. Mostrar la actitud, la mentalidad, jugar juntos como un equipo”, afirmó.

    Consultado por la posibilidad de consagrarse en un eventual Clásico ante el Real Madrid, el DT restó importancia al escenario. “Para mí, no es importante cuándo ganemos. Quiero ganarlo. No importa en qué día”, aseguró.

    Finalmente, el entrenador cerró su análisis con un mensaje de resiliencia. “Sé que todo el mundo está muy decepcionado. Yo también estoy decepcionado. Pero es fútbol, es la vida. Tenemos que aceptarlo, pero volveremos”, enfatizó.

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