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    Vale más que toda la Liga de Primera: Cruzeiro, la tercera potencia económica del Brasileirao que amenaza a la UC

    El equipo de Belo Horizonte, hoy en zona de descenso, cuenta con una plantilla valorizada en 194 millones de dólares, solo superado por Palmeiras y Flamengo. Dirigido por Artur Jorge, campeón de la Libertadores en 2024 con Botafogo, el club atraviesa otra etapa institucional luego de la salida de Ronaldo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cruzeiro, la tercera potencia económica del Brasileirao que recibirá a la UC. Gustavo Aleixo

    Cuando se conocieron los grupos de la Copa Libertadores 2026, la visión generalizada indicaba que Universidad Católica cayó en la zona más compleja, con rivales de gran peso, linaje y jerarquía. El primer examen fue negativo: derrota ante Boca Juniors en el Claro Arena. Este miércoles tiene una nueva prueba, tanto o más complicada: Cruzeiro, en Brasil. La UC de Daniel Garnero tendrá la misión de salir airosa del estadio Mineirao de Belo Horizonte.

    Uno de los 12 grandes del poderoso y acaudalado fútbol brasileño ha tenido un inicio de temporada convulsionado, por la escasez de resultados. Empezó el Brasileirao sumergido en la zona de descenso. Por aquello es que Tite dejó de ser el entrenador. Lo reemplazó el portugués Artur Jorge, campeón de la Libertadores con Botafogo en 2024. El club pagó 2,3 millones de dólares como cláusula para sacar al DT de su vínculo con Al Rayyan de Qatar. El luso, quien lleva menos de un mes a cargo, firmó hasta 2027.

    El domingo logró su segunda victoria en 11 jornadas de la liga. Superó por 2-1 a Bragantino. Anotó el colombiano Néiser Villarreal, quien destacara en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. El equipo de camiseta azul sigue en la parte baja de la tabla, con 10 puntos.

    La tercera economía del Brasileirao

    La jugada que hizo para levantar a Artur Jorge ejemplifica la fortaleza económica de la que dispone la tienda de Minas Gerais. En el marco de la competencia más fuerte que tiene la región, el Brasileirao, Cruzeiro está en el podio. Tomando como referencia los datos de Transfermarkt, Raposa cuenta con la tercera plantilla más valiosa del fútbol del gigante sudamericano: 194 millones de dólares (166,55 millones de euros). Solo este equipo vale más que toda la Liga de Primera de Chile (US$ 188 millones).

    La Bestia Negra (otro de los apodos del cuadro mineiro) solo está por detrás de Palmeiras y Flamengo, los dos clubes más valorizados de Brasil y también de la Copa Libertadores 2026. El Verdao lidera el escalafón con US$ 260 millones. Por su parte, el Mengao cuenta con un plantel de US$ 255 millones. No hay punto de comparación con la realidad nacional.

    Entrando a la plantilla de Cruzeiro, se encuentran nombres propios de un tonelaje importante. Es el caso de Kaio Jorge, delantero formado en Santos y quien tuvo una pasada por la Juventus. Fue el máximo artillero del Brasileirao 2025 con 21 goles en 33 partidos. Es el jugador más valorizado del plantel: US$ 30 millones (26 millones de euros). Solo Kaio Jorge vale más que toda la UC, cuyo elenco está en los US$ 18 millones.

    No estuvo el fin de semana producto de molestias en el pubis. Es una de las dudas para el duelo ante los cruzados. “Veremos con cuántos jugadores podemos contar (para la Copa). Sin duda, armaremos un equipo combativo que volverá a buscar la victoria”, mencionó el técnico Artur Jorge.

    Cruzeiro venció a Barcelona, en Guayaquil, en su estreno por la Copa Libertadores. Gustavo Aleixo

    Por su parte, el gran precio que pagó Raposa en el último mercado fue Gerson, exmediocampista del Flamengo y del Olympique de Marsella, quien llegó a convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano: aproximadamente 30 millones de dólares (27 millones de euros), hasta que lo desbancó el fichaje de Lucas Paquetá en Flamengo.

    La era post Ronaldo

    El 2019 es un año que marca la historia reciente del Cruzeiro, porque perdió la categoría. Terminó 17º y cayó a la Serie B por primera vez en su historia. La travesía por el desierto, deportiva e institucional, duró tres años. En medio de este flojo momento, apareció un “salvador”: Ronaldo Nazário. En diciembre de 2021, el Fenómeno, nacido de la cantera del club, se convirtió en el propietario, a través de una SAF (Sociedad Anónima de Fútbol).

    En 2022 logra el ascenso y paulatinamente ha ido mejorando su rendimiento en la A. En 2023 fue 14º, en 2024 acabó en el 9º lugar y el año pasado fue 3º, accediendo a la Libertadores.

    Ronaldo, quien también estaba en el control del Valladolid de España, dejó la propiedad en 2024. Ahí entra al ruedo el empresario Pedro Lourenço, dueño de la quinta mayor cadena de supermercados de Brasil (BH) e hincha fanático de Raposa, quien adquirió el 90% de la SAF por una suma de 600 millones de reales (al cambio actual, equivale a casi 120 millones de dólares).

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresCruzeiroLa UCBrasileiraoFútbol brasileñoUniversidad CatólicaArtur Jorge

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