Una renuncia con llanto que fue frenada a tiempo: la nueva joya Sub 20 que ilusiona a Colombia

Néiser Villarreal, admirador de Neymar Junior, por quien cambia la "i" en su camiseta por una "y", anotó los tres goles que eliminaron a España del Mundial que se realiza en Chile. En su país ya lo comparan con Radamel Falcao.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Néiser Villarreal se convirtió en el héroe de Colombia. Con tres anotaciones, la última en el epílogo del encuentro, logró sacar del camino a España y metió a su selección entre las cuatro mejores del Mundial Sub 20.

La figura del atacante llama la atención en Colombia. Para muchos, el atacante de 20 años está llamado a ser el sucesor de Radamel Falcao, el histórico ariete que brilló en los mejores equipos de Europa.

Sus números, al menos, lo avalan. El triplete que anotó le permitió meterse en la historia del Mundial Sub 20. Solo seis jugadores lo habían logrado. En el listado destacan leyendas como Javier Saviola, Salomón Rondón, entre otros.

EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Lo cierto es que el cafetalero escribe poco a poco su historia. Formado en las inferiores de Millonarios, debutó el 2023 en el fútbol local.

Su apodo “Ney” proviene de su admiración por Neymar Jr., a quien homenajea cambiando una letra de su nombre en la camiseta. Su admiración por el actual futbolista del Santos lo lleva a imitarlo hasta en sus celebraciones: saca la lengua y se pone las manos abiertas junto al rostro.

Nacido en el humilde barrio de Zapotal, en Tumaco, el atacante también se ha dejado empapar de las figuras locales. Por lo mismo, cuando compartió camarín con Radamel Falcao García, en Millonarios, recibió consejos que hoy parecen estar dando resultados.

“Falcao siempre me dice que nunca deje de confiar en mí mismo”, declaró recientemente la nueva joya colombiana. De paso, lo ha ordenado en momentos en que ha abusado de su talento. Por ejemplo, en el duelo entre Millonarios y Santa Fe, en marzo pasado, la joya cafetalera se paró sobre la pelota en pleno transcurso del encuentro. La acción generó la molestia de sus rivales.

“Falcao me dijo que esa cosa que usted hizo no lo vuelva a hacer, eso no genera nada y en Argentina te patean por eso”, confesó Villarreal. “Usted no vuelva a hacer eso, haga goles”, le aconsejó el ídolo colombiano, con la intención de que Villarreal se centrara en lo deportivo.

La renuncia que fue frenada

Su alegría, sin embargo, estuvo manchada en la previa al Mundial Sub 20 por una polémica que lo llevó a renunciar a su Selección. En agosto pasado, el atacante apareció en un live de Tiktok con la camiseta del América de Cali, lo que desató la molestia de los hinchas de Millonarios.

“Sé que incomodé a hinchas, miembros de mi club actual, Millonarios, a mis compañeros y personas cercanas a mí. Por tal motivo,acepto la gravedad y gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí. Es de seres humanos equivocarse pero también lo es reconocer los errores", se disculpó el atacante. "A muchas personas no les va a alcanzar mis disculpas y otras no las aceptarán, lo sé. Estos días han sido muy difíciles para mí, siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer. Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no pueda ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva", señaló en aquella oportunidad.

Este episodio fue recordado por el técnico de Colombia César Torres tras la victoria frente a España.

Cuando sucedió lo de la camiseta del América de Cali, me escribió llorando y me dijo que no merecía ir a la Selección Colombia, que no quería venir. Estaba muy frustrado. Lo llamé varias veces y le dije que era el goleador de la Selección, un derecho que nadie le puede quitar, y que se recuperara, que la Selección lo estaba esperando con los brazos abiertos"

“Por eso son las lágrimas de él, porque detrás del jugador hay un ser humano que siente y sufre. Y cuando se puso la camiseta, se la puso por Kener González y Cavadia, por solidaridad con ellos, no para retar a los hinchas de Millonarios”, cerró.

Villarreal, según la prensa colombiana, se ha transformado en una de las grandes atracciones del Mundial Sub 20. Aseguran que desde España lo sigue el Barcelona y que lo anotan como “una oportunidad de mercado”. Además, detallan que el atacante ya tendría conversaciones avanzadas para firmar con Cruzeiro apenas termine el torneo que se juega en Chile.

