    La increíble cifra que pagó Cruzeiro por Gerson Santos y que lo transformó en el traspaso más caro de Sudamérica

    El conjunto de Belo Horizonte golpeó el mercado veraniego con la repatriación del volante que ha participado dos veces en la conquista de la Copa Libertadores.

    Jorge Sánchez Leiva
    Gerson enfrentó a la Roja por las Eliminatorias. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Cruzeiro quebró el mercado veraniego de pases con una compra estratosférica. El club de Belo Horizonte fichó a Gerson Santos por una suma que ascendió a los 35 millones de dólares. O sea, cerca de 32 mil millones de pesos chilenos.

    El volante y seleccionado brasileño se transformó así en el traspaso más caro realizado en Sudamérica y dejó atrás a su compatriota Víctor Roque, que llegó del Barcelona al Palmeiras por 30 millones de la divisa estadounidense.

    Lo más curioso de este negocio es que el nacido en el estado de Río de Janeiro fue traspasado en junio del año pasado, desde el Flamengo al Zenit de San Petersburgo. por 29 millones de dólares. Lugar donde jugó 15 partidos, anotó dos goles y sufrió una lesión a la cadera que lo tuvo un mes y medio fuera de las canchas.

    Sin embargo, eso no afectó su estadía. Más bien el deseo de volver a su país, cuenta la prensa carioca, se debe a que quiere estar más a la vista del entrenador Carlo Ancelotti para intentar ingresar a la nómina mundialista de los pentacampeones del mundo.

    El hombre que mueve millones en Brasil

    Con tan sólo 28 años, el mediocampista ya lleva casi 142 millones de dólares en transferencias. Antes había sido comprado por la Roma en 21,5 millones, luego por el Flamengo por 15 en el 2019 y por 17 el 2023, se suma el Olympique de Marsella con 24 y el ya mencionado Zenit por 29 millones de dólares.

    Los principales gestores del retorno del hombre formado en Fluminense fueron el padre del jugador, Marcão Silva, y su agente Carlos Leite. “Hicieron un gran esfuerzo para sacar adelante esta negociación, ¿verdad? Así que tienen todo mi respeto. El Zenit también hizo un buen trabajo. Vamos a ver qué pasa”, aseguró el representante. Mientras que su progenitor agregó que “un futbolista es un producto. Somos empleados de los clubes. Cuando se concreta cualquier negociación, se hace porque así funciona el fútbol”.

    En las vitrinas del deportista están la Copa Libertadores de 2019 con el Flamengo y haber participado de la campaña del año pasado dónde el Mengao volvió a levantar el trofeo continental. Además, conquistó en tres veces el Brasileirao posee una Supercopa de Brasil, una Recopa Sudamericana, una Copa de Brasil y cuatro campeonatos cariocas.

    Más sobre:FútbolGerson SantosCruzeiroCopa LibertadoresMercado de Pases

