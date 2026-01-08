Neymar seguirá en el Santos. El astro cumple un anhelo que había expresado: quedarse en el club donde se formó; “Llegó 2026 y el destino no podía ser diferente. El Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes con quienes quiero conquistar los sueños que faltan”, anunció.

“2025 fue un año especial y desafiante para mí, momentos de alegría y de superación que solo fui capaz de afrontar gracias al amor de ustedes”, planteó para cerrar un ciclo lleno de contratiempos. En la última campaña, el exdelantero del Barcelona y el PSG aportó 12 goles y seis asistencias que le permitieron a Santos alejarse de la zona de descenso y clasificar a la Copa Sudamericana tras finalizar en el duodécimo lugar del campeonato.

Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

La extensión del contrato se confirmó oficialmente a través de las plataformas digitales del club y, naturalmente, fue celebrada por la dirigencia del Peixe. “Estoy muy contento como presidente e hincha del Santos. Tener a Neymar, nuestro Príncipe, con nosotros hasta final de año demuestra que nuestro proyecto de reconstrucción del club y de nuestro fútbol sigue firme, respetando los procesos y consolidando la credibilidad. Vamos por buen camino”, resaltó Marcelo Teixeira, el presidente del club.

La renovación también trajo consigo el fin de las especulaciones que surgieron durante meses recientes respecto al futuro del astro, luego de un 2025 complicado por lesiones que limitaron su tiempo de juego y lo mantuvieron fuera de la última convocatoria de Brasil. Ahora, el atacante busca retomar protagonismo y convencer a Carlo Ancelotti de que lo lleve al Mundial.

Neymar, en la selección de Brasil. (Foto: Photosport) Thiago Ribeiro/AGIF/Photosport

Aunque disputar parte de la temporada en Europa habría sido un impulso importante para volver al rodar de la Canarinha (el Olympique de Marsella fue mencionado como una de las opciones para el retorno), la competencia brasileña igualmente le impone un alto nivel de exigencia. De hecho, hubo un interesado local de alto vuelo por sus servicios: Flamengo. Neymar eligió quedarse en casa.