SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    El astro brasileño extendió su contrato con O Peixe hasta el 31 de diciembre de este año y espera recuperar regularidad para ser considerado por Carlo Ancelotti en la selección de Brasil. Busca dejar atrás un año marcado por las lesiones y las ausencias.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Soccer Football - Paulista Championship - Santos v Agua Santa - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - February 16, 2025 Santos's Neymar celebrates scoring their first goal REUTERS/Thiago Bernardes THIAGO BERNARDES

    Neymar seguirá en el Santos. El astro cumple un anhelo que había expresado: quedarse en el club donde se formó; “Llegó 2026 y el destino no podía ser diferente. El Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes con quienes quiero conquistar los sueños que faltan”, anunció.

    2025 fue un año especial y desafiante para mí, momentos de alegría y de superación que solo fui capaz de afrontar gracias al amor de ustedes”, planteó para cerrar un ciclo lleno de contratiempos. En la última campaña, el exdelantero del Barcelona y el PSG aportó 12 goles y seis asistencias que le permitieron a Santos alejarse de la zona de descenso y clasificar a la Copa Sudamericana tras finalizar en el duodécimo lugar del campeonato.

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    La extensión del contrato se confirmó oficialmente a través de las plataformas digitales del club y, naturalmente, fue celebrada por la dirigencia del Peixe. “Estoy muy contento como presidente e hincha del Santos. Tener a Neymar, nuestro Príncipe, con nosotros hasta final de año demuestra que nuestro proyecto de reconstrucción del club y de nuestro fútbol sigue firme, respetando los procesos y consolidando la credibilidad. Vamos por buen camino”, resaltó Marcelo Teixeira, el presidente del club.

    La renovación también trajo consigo el fin de las especulaciones que surgieron durante meses recientes respecto al futuro del astro, luego de un 2025 complicado por lesiones que limitaron su tiempo de juego y lo mantuvieron fuera de la última convocatoria de Brasil. Ahora, el atacante busca retomar protagonismo y convencer a Carlo Ancelotti de que lo lleve al Mundial.

    Neymar, en la selección de Brasil. (Foto: Photosport) Thiago Ribeiro/AGIF/Photosport

    Aunque disputar parte de la temporada en Europa habría sido un impulso importante para volver al rodar de la Canarinha (el Olympique de Marsella fue mencionado como una de las opciones para el retorno), la competencia brasileña igualmente le impone un alto nivel de exigencia. De hecho, hubo un interesado local de alto vuelo por sus servicios: Flamengo. Neymar eligió quedarse en casa.

    Más sobre:NeymarSantosCopa Mundial 2026Príncipe de Vila Belmiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Lo más leído

    1.
    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    2.
    Comienza la toma de decisiones: los primeros cortados en la U por Paqui Meneghini

    Comienza la toma de decisiones: los primeros cortados en la U por Paqui Meneghini

    3.
    Alexis Sánchez responde a críticas por penal cedido y descarta salida del Sevilla: “Vine a perder dinero, vine por amor”

    Alexis Sánchez responde a críticas por penal cedido y descarta salida del Sevilla: “Vine a perder dinero, vine por amor”

    4.
    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    5.
    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios
    Chile

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    Exdirector de migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    FNE da luz verde a la posible entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro
    Negocios

    FNE da luz verde a la posible entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

    Las gestiones por Ley de Lobby de la inmobiliaria del senador Rodrigo Galilea por megaproyecto inmobiliario en Los Ríos

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    Con los grupos en discusión: Consejo de Presidentes vota el formato de la nueva Copa de la Liga

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets
    Cultura y entretención

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”
    Mundo

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo